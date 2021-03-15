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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الإسكان» تحدد الأسعار الاسترشادية لأسعار مواد البناء للمقاولين

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:47 ص
مواد البناء
مواد البناء
علا العلاف
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حددت الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية أسعار مواد البناء، مخاطبة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بشأن قائمة الأسعار الاسترشادية لمعظم مواد البناء التي تعمل يها شركات المقاولات في تنفيذ المشروعات القومية خلال شهري يناير وفبراير 2021، حيث شملت «أسقف جبسية – مواسير حديد مجلفن– مواسير بولي بروبلين- مواسير بلاستيك- مواسير فخار».

وأشارت إلى أن الأسعار الواردة هي المعتمدة عند دراسة الأسعار والتعويضات الناتجة عن تغييرها، طبقًا للائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2005، واللائحة التنفيذية للقانون رقم 191 لسنة 2018.

أسقف جبسية
سجلت أسعار ألواح الأسقف الجبسيه ألواح مقاس 1.2 في 3 متر سمك 12.5 مم خلال شهري يناير وفبراير 2021 نحو 98 جنيهًا للمتر، بينما سجل سعر المتر الطولي لمواسير حديد المجلفن ½ سمك 2.5 مم نحو 28.16 جنيه، بينما بلغ السعر المتر الطولي للمواسير 1.5 سمك 2.5 مم نحو 65.21 جنيه للمتر خلال شهر يناير وفبراير، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليسجل ارتفاعًا 68.63 جنيه.

أسعار مواسير بولي بروبلين
سجل أسعر المتر طولي لمواسير بولي بروبلين لـ20 بار ½ -20 مم ليسجل سعر المتر خلال شهر يناير 14.92 جنيه، بينما سجل السعر خلال شهر فبراير 14.04 جنيه بمعدل تغير 5.9% خلال الشهرين، مقارنة بنفس الفترة ليسجل تراجعًا بنسبة 5.9%، بينما سجل سعر المتر الطولي 20 بار 1.5 -50 مم خلال شهر يناير بنحو 87.53 جنيه، بينما سجل 82.39 جنيه، بمعدل تغير 5.9 %، بينما المعزولة ضد الشمس 43 25 مم ليسجل سعر المتر الطولي نحو 29.59 جنيه، ويسجل سعر المتر خلال شهر فبراير 27.85 جنيه، كما سجل سعر المتر الطولي للمواسير فيبر 20 بار مغلقه بالأسود ¾ 25 سم ليبلغ سعر المتر 38.83 جنيه، مقارنة بسعر شهر 36.55 جنيه.

أسعار مواسير بلاستيك
بلغت أسعار المواسير البلاسيتك رمادي ½ بقيمة 8.54 جنيه، وسجل سعر المواسير البلاسيتك أببيض للصرف للمتر 60.6 جنيه خلال شهر يناير، مقارنة بسعر 57.03 جنيه، كما بلغ سعر المتر الطولي للمواسير البلاسيتك أبيض 4 مم بقيمة 96 جنيهًا خلال شهر يناير، بينما بلغ سعر المتر خلال شهر فبراير بقيمة 90.73 جنيه.

أسعار مواسير الفخار
سجلت أسعار المواسير الفخار 6 بوصلة عادية للأسعار الاسترشادية التي تخاطب الإسكان شركات المقاولات بها نحو 88.55 جنيه، بينما بلغ سعر المتر الطولي للمواسير 8 بوصلة نحو 140.30 جنيه، وسعر المواسير 6 بوصلة مرنة بقيمة 97.75 جنيه، كما سجلت سعر المتر الطولي للمواسير 8 بوصلة مرنة نحو 156.40 جنية خلال شهري يناير وفبراير 2021.

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