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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

موعد عيد الفطر 2021 وأول أيام شهر رمضان

الأحد 14/مارس/2021 - 09:20 م
عيد الفطر
عيد الفطر
حسين العمدة
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تنشر «الدستور» موعد عيد الفطر 2021 وأول أيام شهر رمضان، حيث من المقرر أن يكون أول أيام شهر رمضان الكريم هذا العام فى يوم ١٣ أبريل المقبل، وسيوافق يوم ثلاثاء للعام الهجري 1442، ويتبقى حوالي شهر على حلول شهر رمضان الكريم للعام الهجري 1442هـ، الذي يقوم فيه المسلمون بالصلاة والصوم، وحفظ القرآن، واتباع الذكاة، وفروض الدين الإسلامي.

ومن المقرر أن يكون يوم رؤية شهر رمضان في 11 أبريل المقبل، فيما أعلن خبراء الفلك أن أول يوم لشهر رمضان يوم 13 أبريل 2021، وينتهي يوم 12 مايو 2021، حيث أظهرت الحسابات الفلكية أن عدد أيام عام 1442 الهجري، 354 يوما، أما عن عيد الفطر خلال هذا العام، سيوافق أول ايام عيد الفطر، يوم الخميس ١٣ مايو المقبل.

موعد عيد الفطر 2021 وأول أيام شهر رمضان


يأتى أول ايام عيد الفطر، ١٣ مايو ٢٠٢١، أما أول ايام شهر رمضان الكريم هذا العام سيكون فى يوم ١٣ ابريل المقبل، وسيوافق يوم ثلاثاء، للعام الهجري 1442، ويتبقى حوالي شهر على حلول شهر رمضان الكريم للعام الهجري 1442هـ، وأعلنت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، عن عودة صلاة التراويح في المساجد مرة أخرى خلال شهر رمضان 2021، والذي سيبدأ في يوم 13 أبريل عام 2021، لكن مع الإلتزام بالحفاظ على الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد بين المواطنين، وبتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بين المصلين، مع الإجراءات الاحترازية الأخرى مثل عدم السماح بإقامة أى موائد إفطار أو الاعتكاف مع استمرار عدم السماح بفتح الأضرحة أو دورات المياه أو دور المناسبات.

الأعياد الرسمية ٢٠٢١


- عيد تحرير سيناء، الذي يوافق يوم الأحد 25 أبريل 2021.

ـ  عيد العمال، ويوافق يوم السبت 1 مايو 2021.

- عيد الفصح، ويوافق يوم الأحد 2 مايو 2021.

ـ يوم شم النسيم، ويوافق يوم الاثنين 3 مايو 2021.

- ذكرى ثورة 30 يونيو، وتوافق يوم الأربعاء 30 يونيو 2021.

- يوم وقفة عرفات، ويوافق يوم الاثنين 19 يوليو 2021.

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