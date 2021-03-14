«راوية» تبرز منتجات الموهوبين في معرض زهور الربيع (فيديو)

ضم معرض زهور الربيع في حديقة الأورمان المقام حاليا مشغولات يدوية من الفخار والمنسوجات للكثير من الموهوبين في 20 محافظة."راوية" صاحبة الأربعين من عمرها- أحد المشاركين في المعرض- تقول لـ"الدستور" إن هناك شركة تسوق الأعمال اليدوية من جميع محافظات مصر، مشيرة إلى أن كل قطعة معروضة داخل المعرض تدل علي قيمتها لأن جميعها مصنوع يدويا دون تدخل الآلات.وأضافت أن أهالي الصعيد يتميزون بصناعة الفخار وأهالي سيوة يتميزون بالرسم على الأقمشة، وبجانب الأعمال اليدوية يوجد داخل المعرض رمال صحراء سيوة التي تعالج من الأمراض.وأوضحت أن الإقبال على المعرض كبير جدًا والأكثر إقبالًا هي فئة الشباب، لافتة إلى أن الزائرين يحرصون على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.