مواطن يستغيث بالمسئولين في المنوفية بعد انهيار منزله

استغاث محمود عبدالرازق أبوالعلا خلف، مقيم بجزيرة أبونشابة بمركز السادات بالمنوفية بالمسئولين بعد انهيار منزله المكون من الطوب اللبن ولا يوجد له مكان آخر يسكن فيه، مؤكدًا مرضه بالقلب وإجراء عملية قلب مفتوح وتغيير صمام، وإجراء عملية في فقرات الظهر، ومعاناته من نوبات صرع، الأمر الذي يمنعه من العمل.وقال محمود: إن المبلغ الذي يتقاضاه من المعاش لا يكفي لأي شيء، ويقوم بشراء أدوية لأن أدوية نفقة الدولة لا تكفي، إضافة إلى حاجتهم لمأكل ومشرب وضروريات للحياه الأساسية، مناشدًا المسئولين وأهل الخير بناء منزله وستره هو وأسرته، والتكفل بأسرته وإنقاذ أولاده من معاناة التعرض لحياة الشارع.أضاف أن زوجته كانت تعمل لتساعده في متطلبات الأسرة المكونة من 4 أفراد، لكنها أصيبت بقرحة في المعدة وارتجاع المرئ وشوكة الكعب، ما يمنعها من العمل، لافتًا إلى عدم امتلاكه أي أملاك سوى المنزل المنهار، ويتحصل شهريًا على معاش تكافل وكرامة 447 جميعًا فقط لا غير.