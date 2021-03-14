«الدستور» تنفرد بنشر الأعمال المشاركة بمسابقة يعقوب صنوع رائد الكاريكاتير

تنفرد "الدستور" بنشر 25 بورتريه كاريكاتيري، من إجمالي 175 رسما، تقدم بها 145 رساما، من 36 دولة، للمشاركة في مسابقة يعقوب صنوع رائد الكاريكاتير المصري.ومن المقرر أن يقام معرض للمشاركين في المسابقة على هامش الاحتفال بيوم الكاريكاتير المصري المقرر له يوم 25 مارس الجاري بمركز محمود مختار الثقافي.الرسامون المشاركون من مصر: "خالد المرصفي، خالد صلاح، مصطفى صلاح، غادة مصطفى، أنس الديب، عمرو عبدالعاطي، أحمد سمير فريد، أحمد الدندراوي، عمرو عيسى، نجلاء فوزي، ندى عبدالوهاب، حسام ترك، إسلام محمود، حاتم مصطفى، هاني عبدالجواد، أحمد صلاح، حسن الفداوي، حاتم مصطفى."ومن السعودية أمين الحبارة، ومن العراق أركان الزيدي، ومن الجزائر صالح شرارد.ومن الصين: "Dong Hanyong، Guoye، Jie Liu، Lunan".