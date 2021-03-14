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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«شباب الصحفيين» ترد على بيان مجلس حقوق الإنسان: كاذب ومفبرك

الأحد 14/مارس/2021 - 06:28 م
جريدة الدستور
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أعلنت جبهة "شباب الصحفيين" أن بيان مجلس حقوق الإنسان عن مصر كاذب ومفبرك ويفتقد لأدنى معايير الموضوعية والمنهجية والشفافية، مؤكدة أن جموع الصحفيين الشرفاء المهمومين بقضايا الوطن والمواطن يرفضون ويستنكرون هذا البيان الذي اعتمد على منظمات مشبوهة ذات سمعة سيئة كل هدفها تشويه مصر وتصدير صورة غير حقيقية عن الأوضاع المستقرة في البلاد ودول تنفذ أجندات ومخططات كارهة لتقدم مصر ونهضتها.

قال هيثم طوالة، رئيس الجبهة في بيان صحفي ردا على هذه الحملة الممنهجة على البلاد: إن كل ما جاء في البيان معلومات مرسلة لا تستند إلى دلائل ولا تخرج عن كونها مجرد ادعاءات باطلة ومغرضة تستهدف وقف وهدم مسيرة البناء والتنمية التي تقودها الدولة المصرية بكل اقتدار وتميز.

أضاف "طوالة": مثل هذه الحملات المسيسة، والتي بدأت في دولة ٣٠ يونيو الجديدة وراءها قيادات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية الهاربين خارج البلاد، الذين يسعون إلى الخراب والدمار وإسقاط البلاد بعد أن طردهم الشعب المصري العظيم المؤمن بالرسائل الوطنية للدولة المصرية، وأحبط مخططاتهم الخبيثة والدنيئة في تقسيم البلاد.
أشار رئيس الجبهة إلى أن الجماعة الإرهابية زرعت عناصرها الإخوانية في المنظمات المشبوهة التي هي أقرب إلى دكاكين حقوق الإنسان بحثا عن تحقيق مصالحهم الشخصية بعيدا عن المصلحة العليا للبلاد.

أوضح "طوالة": أن مصر اتخذت خطوات كبيرة وهامة في عملية الإصلاح الاقتصادي أشاد بها العالم كله وقد نسيت وتناست عمدا المنظمات والدول الموقعة على هذا البيان الكاذب كل الإنجازات العظيمة التي حققتها مصر في فترة قياسية على كل المستويات وليس فقط في ملف حقوق الإنسان والذي حقق نجاحات كبيرة بالتزامن مع محاربة الإرهاب الأسود الذي يغتال الأبرياء.

وأكد رئيس الجبهة على أن قوانين مكافحة الإرهاب تطبق فقط على من ارتكبوا جرائم إرهابية كما هو متبع في كل دول العالم.

وقال "طوالة": الجبهة رصدت حالة الغضب العارمة التي سيطرت على كل المستويات داخل مصر من هذا البيان المغلوط وانتفضت ضدة مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب واتحاد عمال مصر وكل النقابات المهنية والمواطنين مؤكدين على أن هذا البيان الذي لا أساس له من الصحة يجعلنا ندعم بقوة وعزيمة الأبطال بلدنا الغالية مصر ضد العملاء والخونة والمتأمرين على البلاد ونكتشف مرة أخرى حجم المؤامرات على البلاد.

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