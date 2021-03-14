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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأقباط الكاثوليك يحتفلون بـ«أحد الرفاع»

الأحد 14/مارس/2021 - 07:29 م
الأقباط الكاثوليك
الأقباط الكاثوليك
جرجس صفوت
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تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم، بأحد الرفاع الذي تستعد خلاله لبدء الصوم الكبير غدًا الإثنين.

وأقيم اليوم قداس أحد الرفاع بكنيسة أم المعونة الدائمة بسمالوط بإيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، حيث ترأس الصلاة الأب أنطونيوس نان، راعي الكنيسة.

في بداية عظته، تحدث عن الدعوة الكهنوتية أو الرهبانية، وقال: إن الدعوة ليست مهمة أفراد كاهن أو راهبة، بل هي مهمة الكنيسة من كاهن ورهبان وراهبات وشعب.

وأضاف: «فالمدعو ينشأ في أسرة تقية ومؤمنة بربنا يسوع المسيح وينمو في الكنيسة. فالأسرة تقدم عطايا مادية أو خدمية في الكنيسة، ولكن الأعظم أن تقدم أحد أبنائها أو بناتها للدعوة الراهبانية أو الكهنوتية».

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