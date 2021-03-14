بدء تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات جامعة المنوفية (صور)

بدأت، الأحد، حملة تطعيم الأطقم الطبية والعاملين بمستشفيات جامعة المنوفية ضد فيروس كورونا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.وقال الدكتور محمود قورة، عميد الكلية، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية إنه تم توفير الجرعات اللازمة لتطعيم الأطقم الطبية والعاملين بمستشفيات جامعة المنوفية وكليات ومعاهد القطاع الصحى بالجامعة مؤكدًا أن عملية التطعيم اختيارية وليست إجبارية على الجميع وأن مَن يريد التطعيم عليه تسجيل الرغبة والتوقيع على الموافقة المستنيرة بإدارة العلاقات العامة بالمستشفيات الجامعية، موضحًا أنه تم تخصيص معمل المهارات الاكلينيكية بالدور الثالث بكلية كمقر لحملة التطعيم.من جانبه، أشار الدكتور محمد الصاوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بأنه تم وضع خطة تنظيمية لعملية التطعيم، حيث أوضح بأنه تم تكوين لجنة طبية للإشراف على عملية التطعيم وكذلك المتابعة بعد التطعيم من أقسام (طب الأسرة- الباطنة العامة الصحة العامة وطب المجتمع) برئاسة الدكتورة أمل سلامة رئيس قسم طب الأسرة لمتابعة الحالات أثناء عملية التطعيم وبعدها.