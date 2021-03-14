استمرار حبس المتهمين بسرقة المواطنين في التجمع

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم، حبس 3 متهمين لتكوينهم تشكيلًا عصابيًا، تخصص في سرقة المواطنين بالتجمع، لمدة ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.وتمكن مباحث قسم شرطة التجمع الخامس من ضبط كل من "ع. م" عاطل، سبق اتهامه في 4 قضايا آخرها "سرقة متنوعة"، و"س. أ" عاطل، سبق اتهامه في 3 قضايا "سرقة متنوعة"، و"و. م " حال استقلالهم سيارة ملاكي "ملك، وقيادة المتهم الأول"، وذلك لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين، وتم بإرشادهم ضبط السيارة لدى عميلهم بدائرة قسم شرطة السلام، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.