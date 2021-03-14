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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تدريب عمال المزارات السياحية على التعامل مع السائحين بالمنيا

الأحد 14/مارس/2021 - 07:05 م
تدريب عمال المزارات
تدريب عمال المزارات السياحية
المنيا ـ على حسين
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نظم برنامج TVET EGYPT ضمن إطار أسبوع التعليم الفني والتدريب المهني الذي بدأت فعالياته بمحافظة المنيا أمس، تدريب للعاملين في المزارات السياحية على مهارات الضيافة والتعامل مع السائحين في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

يقام أسبوع التعليم الفني والتدريب المهني برعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وبدعم من برنامج TVET EGYPT T الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.

تستمر فعاليات الأسبوع من 13-18 مارس الجاري تحت عنوان "اصنع الفرصة واشتغل فني"، وذلك في ضوء التعاون البناء بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ومحافظة المنيا وبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET EGYPT لتنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" والتي تستهدف التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في 12 محافظة، وبالتزامن مع احتفالات محافظة المنيا بعيدها القومي الذي يوافق 18مارس من كل عام.

وتختتم فعاليات الأسبوع بملتقى توظيفي للشباب الخميس القادم 18 مارس الجاري، وسيضم الملتقي مجموعة من شركات القطاع الخاص بمحافظة المنيا بجانب شركات القطاع الخاص والكيانات الصناعية بالمناطق المجاورة؛ لتوفير أكبر قدر من فرص العمل للشباب في مختلف المجالات.

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