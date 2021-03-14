غدا.. «الكاثوليكية» والروم الأرثوذكس تبدأن الصوم الكبير

تستعد الكنيسة الكاثوليكية في مصر برئاسة الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الكنيسة القبطية الكاثوليكية؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق والمعروف باسم «الصوم الكبير»، غدًا الموافق الخامس عشر من مارس الجاري، ويستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الصائمون عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، حتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.كما تبدأ كنيسة الروم الأرثوذكس في نفس الموعد، الصوم الكبير أيضًا، برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني بابا الاسكندرية وسائر إفريقيا.