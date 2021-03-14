محافظ مطروح يوجه بسرعة إنهاء أعمال تطوير الكورنيش (صور)

تفقد خالد شعيب، محافظ مطروح، الأحد، كورنيش مرسى مطروح، بحضور رضا جاب الله، رئيس مجلس المدينة.وأكد المحافظ سرعة إنهاء أعمال تطوير الكورنيش استعدادًا لموسم الصيف السياحى والظهور بالمظهر الحضارى والسياحي اللائق بمطروح، خاصة مع أهمية موسم الصيف لأبناء مطروح وتوفير مصدر وعائد اقتصادى مع توفير الخدمات اللائقة بأهالى مطروح وزائريها.ووجه المحافظ مركز ومدينة مرسى مطروح بحصر الاحتياجات والمطالب مع تكثيف الجهود لجميع الجهات المعنية للإسراع فى أعمال إزالة المخلفات والرتش مع تكثيف أعمال النظافة والدهانات وتوفير المعدات اللازمة ومراجعة الكابلات وأعمال الكهرباء وإنارة الكشافات ومراجعة صيانة دورات المياه والشماسى والبروجلات الثابته وترميم الأرصفة والبلدورات.كما وجه محافظ مطروح بمنع أى إشغالات على الكورنيش تحجب رؤية البحر من منطقة الإليزيه حتى روميل مع مشاركة الشباب وحصر المقترحات المناسبة للاستغلال الأمثل للكورنيش والشاطئ وسرعة انهاء قبل شهر رمضان من أعمال الصيانة والدهانات لمسجد العوام على الكورنيش.