موعد آذان الفجر اليوم في القاهرة والإسكندرية والمحافظات

موعد أذان الفجر اليوم الاحد 14-3-2021 في القاهرة وباقي المحافظات جمهورية مصر العربية





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موعد آذان صلاة الفجر أكثر بحثًا على محرك جوجل من قبل المسلمين يوميًا، نظرًا لاختلاف مواعيد أذان صلاة الفجر يوميًا من محافظة لأخرى، ويبحث المصليين عن موعد أذان الفجر اليوم الأحد 14-3-2021 في القاهرة وباقي المحافظات جمهورية مصر العربية، لأداء فريضة الصلاة والدعاء والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من خلال الدعاء.ويستعرض لكم "الدستور" الخدمات اليومية التي يهتم المتابعين والقراء يوميًا ومنها، موعد أذان الفجر اليوم الاحد 14-3-2021 في القاهرة وباقي المحافظات جمهورية مصر العربية، " القاهرة - المنيا الإسكندرية - الفيوم - بني سويف - الغردقة - الإسماعلية - المنصورة - سوهاج - الدقهلية - الغربية ".1 - موعد أذان الفجر اليوم الاحد 14-3-2021 في القاهرة الساعة 4:40 صباحًا.2 - موعد أذان الفجر اليوم الاحد 14-3-2021 في الإسكندرية الساعة 4:44 صباحًا.3 - موعد أذان الفجر اليوم الاحد 14-3-2021 في سوهاج الساعة 4:40 صباحًا.4 - موعد أذان الفجر اليوم الاحد 14-3-2021 في المنصورة الساعة 3:38 صباحًا.5 - موعد أذان الفجر اليوم الاحد 14-3-2021 في الإسماعلية الساعة 3:35 صباحًا.6 - موعد أذان الفجر اليوم الاحد 14-3-2021 في الفيوم الساعة 4:42 صباحًا.7 - موعد أذان الفجر اليوم الاحد 14-3-2021 في بني سويف الساعة 4:41 صباحًا.8 - موعد أذان الفجر اليوم الاحد 14-3-2021 في الغردقة الساعة 3:31 صباحًا.9 - موعد أذان الفجر اليوم الاحد 14-3-2021 في المنيا الساعة 4:46 صباحًا.10 - موعد أذان الفجر اليوم الاحد 14-3-2021 في الغربية الساعة 4:39 صباحًا.11 - موعد أذان الفجر اليوم الاحد 14-3-2021 في الدقهلية الساعة 4:38 صباحًا.وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ينتظم في موعد أداء صلاة الفجر، لذلك يجب على المسلمين الإنتظام في أداء صلاة الفجر وأدائها في موعدها والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من خلال كثرة الدعاء لتحقيقها في هذا الوقت العظيم كمان كان يفعل رسول الله.