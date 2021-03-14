خارطة مشروعات النقل الحديثة في المدن الجديدة

تنفذ مصر في السنوات الأخيرة مجموعة ضخمة من المشاريع الهامة وتهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات التي تصب في مصلحة المواطن والاقتصاد، ولإتمام هذه المشاريع كان لابد من إنشاء بنية تحتية قوية وشق طرق وتوفير مواصلات تربط المشاريع الجديدة بالقاهرة.وأطلقت وزارة النقل منذ عام 2017 عددا من مشروعات السكك الحديدية بنظام الجر الكهربائي، لربط المدن العمرانية الجديدة والتوسعات المستقبلية بكل مواقع الجمهورية.«الدستور» وضعت خارطة مشاريعها في المدن الجديدة:القطار الكهربائي بالعاصمة الجديدةتنفذ وزارة النقل مشروع القطار الكهربائي عدلي منصور – العاصمة الإدارية – العاشر من رمضان)، ويبلغ طوله 90 كم وعدد 16 محطة، وانتهت الوزارة حتى الان من معظم الأعمال الإنشائية بالمشروع ويجري حاليًا تنفيذ أعمال التشطيبات وأعمال السكة تمهيدًا للبدء في تنفيذ أعمال الإشارات.وتستعد مصر لبدء أعمال التشغيل التجريبي في أغسطس 2021 ليتم إفتتاح المرحلتين الأولى والثانية في إحتفالات أكتوبر 2021، بعد الإنتهاء من تصنيع 4 قطارات من إجمالي 22 قطارًا بالصين.ويعد القطار الكهربائي شريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية الجديدة (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة) لتحقيق الإنتقال السريع والأمن بالقاهرة تنفيذًا للخطة التوسعية التى تنتهجها الدولة في مشروعات النقل بالجر الكهربائي والذي يتم تنفيذه في مصر للمرة الأولى.قطار العين السخنة العلمينبدأت وزارة النقل فى تنفيذ أول خط قطار سريع ضمن شبكة القطارات السريعة المخطط تنفيذها لتربط كافة أنحاء الجمهورية، حيث يمتد الخط الأول من العين السخنة حتى العلمين الجديدة بطول 460 كم، حيث شرعت شركات المقاولات المصرية فى أعمال الأعمال المدنية والإنشاءات والجسر الترابى لمسار الخط.في إطار توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ شبكة خطوط القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 1795 كم، تابع وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أعمال تنفيذ مشروع قطار العين السخنة الإسكندرية العلمين الجديدة في المسافة من حلوان حتى العين السخنة مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة.كما ستبدأ شركة سيمنز الألمانية بالتزامن مع هذه الأعمال، فى أعمال الإشارات والاتصالات والتحكم ونظم الكهرباء بجانب تصنيع وتوريد 35 قطار ركاب سريعة وإقليمية و10 جرارات لنقل البضائع.ويعتبر هذا المشروع بداية لمنظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة التي سيتم تنفيذها والتي ستمثل نقلة حضارية جديدة في وسائل المواصلات في مصر.ويبلغ طول القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العلمين)، 460 كم، ويشمل 15 محطة وتبلغ السرعة التصميمية للقطار 250 كم ساعة.مونوريل أكتوبر - العاصمة الجديدةيهدف مشروع مونوريل السادس من أكتوبر، إلى ربط أحياء الجيزة بمدينة السادس من أكتوبر والشيخ زايد والتوسعات الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر، ويبدأ مساره من بولاق الدكرور بالجيزة مرورا بالطريق الدائري المريوطية والمنصورية وطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي ومحور 26 يوليو ثم ميدان الحصري لينتهي مساره بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس أكتوبر.ويتكون مشروع مورنوريل 6 اكتوبر من عدد 12 محطة بطول إجمالي 46 كم، وسيسهم "المونوريل" بشكل كبير في تطوير منظومة النقل لاسيما وأنها وسيلة بالسرعة والأمان وتعمل علي توفير إستهلاك الوقود، فضلا عن تخفض معدلات التلوث البيئي بوصفها وسيلة نقل صديقة للبيئة، وتخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وجذب فئات جديدة من الركاب لاستخدام هذه الوسيلة بدلا من استخدام السيارات الخاصةوتقدر تكلفة مشروع المونوريل بحوالى 3 مليارات دولار، إلى جانب 1.674 مليار تكلفة التشغيل وصيانة المشروع، لمدة 30 عامًا، وينفذ على عدد من المراحل، الأولى تضم 42.5 كيلومتر، وتبدأ من أرض الورشة الرئيسية بالعاصمة الإدارية حتى مسجد المشير، بعدد 16 محطة- فى مايو 2022.