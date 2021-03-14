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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة 4 متهمين بحرق مبنى مسكون ووفاة طفل بالمقطم

الأحد 14/مارس/2021 - 05:54 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم، تاجيل محاكمة 4 متهمين بتهمة وضع نار عمدا في مبني مسكون بالمقطم لجلسة 11 مايو لاستكمال المرافعة.

وتبين أن المتهمين بالقضية وهم (محمد.ع، عامل وكامل.م وشهرته رامي وهاني.م وصلاح.ع) حسب ترتيبهم بأمر الإحالة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار هشام عبد المجيد وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوه وعادل إبراهيم الغويط وأسامه محمد أبو صافي وأمانة سر أحمد فهمي ومحمود عبد الرشيد، وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية بأن المتهمين بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة قام المتهم الأول بأن وضع النار عمدا في مبني سكني المملوك للمجني عليه عماد محمود بأن سكب علي باب مسكنه مادة قابلة للاشتعال وهي جازولين وقام بإيصال مصدر لهب به باستخدام ولاعة فاندلعت النيران بمسكنه ومحتويات المسكن ونشا عن ذلك حريق تسبب في وفاة المجني عليه الطفل هاني عماد والذي كان متواجدا داخل المسكن وقت اشتعال النار به علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين الباقيين اشتركا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في وضع النار عمدا بمسكن المجني عليه عماد محمود بأن توجهوا لمكان تواجده وحرضوه على ارتكاب تلك الجريمة واتفقوا معه على ارتكابها مقابل مبلغ نقدي وساعدوه بأن أمدوه بعبوة تحتوي على مادة قابلة للاشتعال وهي جازولين وولاعة وتمت تلك الجريمة بناء على ذلك التحريض والاتفاق والمساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

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