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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا تنشئ قواعد عسكرية جديدة في تل تمر شمال سوريا

الأحد 14/مارس/2021 - 05:53 م
القوات التركية
القوات التركية
محمد عمر
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حولت القوات التركية نقطة عسكرية إلى قاعدة كاملة بريف تل تمر وتستعد لإنشاء قاعدة أخرى بالقرب من مناطق قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والجيش السوري.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان مساء اليوم أن القوات التركية تقوم بتحويل نقطتها العسكرية في تل مناخ بريف تل تمر إلى قاعدة عسكرية لها، حيث تقوم بعمليات حفر وتوسيع ورفع سواتر وجلب معدات عسكرية ولوجتسية إليها.

وأشار البيان إلى أن القوات التركية قامت أيضًا بإنشاء قاعدة عسكرية خلال الساعات الفائتة في قرية رشيدية الواقعة شمال غربي تل تمر على بعد نحو 4 كلم من مواقع قوات سوريا الديمقراطية وقوات الجيش السوري في قرية الكولية بريف المنطقة.

وقال المرصد السوري إن هذا الأمر يأتي ذلك في ظل تحركات متصاعدة للأتراك في تلك المنطقة تتمثل بجلب تعزيزات عسكرية ولوجستية ورفع سواتر وتحصين النقاط.

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