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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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علوم طنطا: إجراء الامتحان وتصحيحه إلكترونيًا والنتيجة بعد دقائق

الأحد 14/مارس/2021 - 07:26 م
علوم طنطا
علوم طنطا
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أعلن الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا نجاح أول تجربة لإجراء امتحانات الترم الأول وتصحيحه إلكترونيًا وإعلان النتيجة بعد الامتحان بدقائق بكلية العلوم.

وأكد ذكى حرص الجامعة على المشاركة في تنفيذ الاختبارات الإلكترونية تنفيذًا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، ضمن اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الحالي.

وأشار ‏الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى أن جميع الامتحانات الإلكترونية تجرى داخل معامل الحاسب الآلى بالكليات ومعامل الحاسب الآلى بالمكتبة المركزية بالجامعة.

وأشاد نائب رئيس الجامعة بحُسن سير الامتحانات والتزام الطلاب والملاحظين بالإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وارتداء الجميع للكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور مصطفى الشيخ، أنه تم اختيار عدة مقررات دراسية من كليات الجامعة، ومنها كلية العلوم بواقع مقررين دراسيين، حيث تم إجراء أول امتحان إلكتروني بكلية العلوم وتصحيحه إلكترونيًا وظهور النتيجة بعد نهاية الامتحان بدقائق للمرة الأولى فى تاريخ الكلية.

أضاف الشيخ أن التجربة الأولى شملت مقرر التكنولوجيا الحيوية وإنتاج الوقود الحيوى لعدد 31 من طلاب الفرقة الرابعة "برنامج التكنولوجيا الحيوية"، وذلك فى ضوء توجيه الطلاب إلى كيفية الدخول إلي الامتحان وتوفير كافة الإرشادات اللازمة لأداء الامتحان.

وقال الدكتور طارق فايد، المدير التنفيذى للمعلومات بجامعة طنطا، أن إجمالى المقررات الدراسية المقرر انعقادها إلكترونيًا 15 مقررا دراسيا تشمل كليات ‏الطب والهندسة والعلوم وطب الأسنان والصيدلة، وذلك وفقًا لجدول الامتحانات الالكترونية للفصل الدراسي الاول للعام الجامعى 20202021.

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