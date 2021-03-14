محافظ مطروح: المديرية المالية صرح خدمي كبير بالمحافظة (فيديو)

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح أن افتتاح أعمال تطوير المديرية المالية يعتبر أحد الصروح الخدمية الكبرى على أرض مطروح، لافتًا إلى الاهتمام الدائم والمستمر بأعمال تطوير المنشآت فى كافة المجالات ليواكب الجهود التنموية وتحسين مستوى الخدمات لأهالى المحافظة.وأوضح أنه مع التطوير يتم استكمال مسيرة وتفعيل دور المديرية ليواكب أحدث النظم المالية خاصة التحول من الدفع النقدى بالنظام الورقي إلي منظومة الدفع الإلكتروني، وكذلك حوكمة المنظومة المالية للدولة المصرية وحسن إدارتها من أجل تحسين الخدمات المقدمة وتأكيد دور الرقابة المالية والقضاء على أى تجاوزات أو فساد مالى بما يحقق تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، بل ويدعم رؤية مصر الشاملة 2030.أضاف محافظ مطروح أنه مع افتتاح أعمال التطوير الخاصة بقاعات التدريب تتيح رؤية جديدة لاكتساب مزيد من المهارات لجميع العاملين بالمديرية المالية مع التطلع إلى المزيد ليشمل باقى العاملين بالمصالح الحكومية بالمحافظة، تأكيدًا لدور المديرية المالية بالتوازي مع مؤسسات المجتمع الأخرى.قدم الشكر والتقدير إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية على جهوده فى دعم المنظومة المالية بالمحافظة، بما ييسر تنفيذ العديد من المشروعات والخدمات المقدمة لأهالى مطروح.