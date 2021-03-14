«محلية دمشير» تواصل رصف طريق بني حسن بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لقرية دمشير، التابعة لمركز ومدينة المنيا أعمال رصف طريق بني حسن الأشراف كما قامت بصيانة أعمدة الكهرباء وحفر أماكن لزرع أعمدة جديدة، تمهيدًا لإنشاء ميدان تجميلي بقرية نزلة الفلاحين، كما أزالت حالة تعدي بالبناء المخالف علي أرض زراعية.وقال حمادة جمعة، رئيس قرية دمشير، إن الوحدة المحلية بالقرية واصلت اليوم أعمال رصف طريق بنى حسن الإشراف بطول 2 كيلو متر تقريبًا الذى يربط أبو طراف بعزبة بهلول وعزبة عسير وقرية ههيا، لرفع كفاءة الطرق لتيسير حركة المواطنين والسيارات.أضاف جمعة أن الوحدة المحلية لقرية دمشير قامت بإزالة حالة تعد على أرض زراعية بمساحة 60 مترًا بقرية بني حسن الإشراف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، للحفاظ على الرقعة الزراعية وقام قسم الإنارة بالقرية بصيانة أعمدة الإنارة بالقرية، وتم حفر مكان أعمدة الإنارة في مدخل قرية الفلاحين تمهيدًا لعمل ميدان تجميلي للقرية للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للقرية.