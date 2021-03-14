عرض فيلم «بين بحرين» لسيدات قرى أبيس بالإسكندرية

عقد فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، الأحد، ندوة بقرية أبيس تم خلالها عرض فيلم بين بحرين في إطار احتفالات اليوم العالمي للمرأة، بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحده للمرأة.جاء ذلك بحضور ماجدة الشاذلي، مقررة الفرع، والدكتورة إيمان مانا عضوة الفرع، والقيادات الطبيعية بالقرية و40 سيدة من القرية تتراوح أعمارهن بين 20 و60 عامًا.في الافتتاح، تناولت مقررة الفرع التعريف بالمجلس القومي للمرأة، ودوره وبرامجه للنهوض بأوضاع المرأة المصرية في مجال التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية، ثم تناولت الدكتورة إيمان مانا بعض الإرشادات الخاصة بمنع الإصابة بعدوى كورونا، وأهمية ارتداء الكمامات، واتباع الإجراءات الوقائية للحد من تفشي الوباء.ثم بدأ عرض الفيلم الذي استمر ساعة ونصف الساعة، واتبعه فتح حوار ومناقشة موضوعات الفيلم من مقررة الفرع مع السيدات.