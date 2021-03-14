مصرع شخص على يد شقيق زوجته بالغردقة

لقى شخص مصرعه، مساء الأحد إثر مشاجرة مع شقيق زوجته بسبب خلافات زوجية حيث تم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.تلقى اللواء سليمان شتا، مدير أمن البحر الأحمر إخطارًا من اللواء خالد عبدالهادي يفيد بتلقيه بلاغًا بمقتل شاب في العقد الرابع من العمر يدعى "ك.م" يقيم بمنطقة الملاحة وسط مدينة الغردقة، بسبب خلافات مالية بينه وبين إخوة زوجته.وتحركت الأجهزة المعنية لمعاينة موقع الحادث، وتكليف أجهزة البحث لضبط الجناة واتجاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير محضر وإخطار نيابة الغردقة لمباشرة سير التحقيقات.