تفاصيل الجزء الثانى لفيلم «قبل الأربعين»

تفاصيل الجزء الثانى لفيلم «قبل الأربعين»
الأحد 14/مارس/2021 - 08:23 م
حسن أمينطباعة
حل السيناريست أحمد عثمان، اليوم الأحد، ضيفًا على النجم والإعلامى كريم أبوزيد والإعلامية نيرمين شريف، فى برنامج "الكافيه"، والذى انطلق عرضه عبر شاشة «الشمس» منذ بداية هذا الشهر الجارى.
وكشف عثمان، خلال هذة الحلقة عن آخر أعماله السينمائية وهو فيلم « قبل الأربعين» للنجمتين بسمة وداليا مصطفى وآخرين، موضحًا تفاصيل كواليس العمل، التى دارت بين نجوم وصناع العمل بالكامل.
ويعرض فيلم «قبل الأربعين» حاليًا بدور العرض السينمائى، وهو ينتمى إلى نوعية الآثارة والتشويق والرعب النفسى وغيرها، وما زال يحقق نجاحًا ملحوظًا بأنه وصيف شباك التذاكر، منذ بداية عرضة فى فبراير المنقضى.
وفى سياق متصل تتطرق عثمان، خارج الصندوق عن أسرارًا خاصة بة فى حياته الفنية والشخصية، وكيفية التغلب عليها بالإرادة والعزيمة والإصرار، وأهم المحطات التى مر بها طوال مشواره الفنى حتى الآن، بالإضافة إلى كواليس اللمسات النهائية والتحضيرات المستقبلية ومنها ضمنها الجزء الثانى ل فيلم "قبل الأربعين"، مضيفًا، الكشف عن أعمالة الفنية المُقبلة ككل قريبًا.
وفى سياق مختلف، يعتمد كريم أبوزيد ونيرمين شريف، فى برنامج «الكافيه» على التطرق للموضوعات والقضايا الفنية وغيرها، من خلال استضافة نجوم الفن والمشاهير والمناقشة معهم بحوار استثنائي بطريقة لايت أى ليست مبتذلة، بالإضافة إلى المحطات التى يمرون بها، في حياتهم سواء المهنية أو الشخصية وكأنهم بيكتبوا مذكراتهم وغيرها.
جدير بالذكر بأن برنامج «الكافية»، يذاع خلال أيام السبت والأحد والإثنين من كل أسبوع، وذلك فى تمام الساعة 3:30 عصرًا على قناة الشمس الفضائية، وهو من تقديم النجم كريم أبوزيد، والإعلامية نيرمين شريف ورئيس تحرير علاء حلمى، ومن إخراج مصطفى الجمل.
وكشف عثمان، خلال هذة الحلقة عن آخر أعماله السينمائية وهو فيلم « قبل الأربعين» للنجمتين بسمة وداليا مصطفى وآخرين، موضحًا تفاصيل كواليس العمل، التى دارت بين نجوم وصناع العمل بالكامل.
ويعرض فيلم «قبل الأربعين» حاليًا بدور العرض السينمائى، وهو ينتمى إلى نوعية الآثارة والتشويق والرعب النفسى وغيرها، وما زال يحقق نجاحًا ملحوظًا بأنه وصيف شباك التذاكر، منذ بداية عرضة فى فبراير المنقضى.
وفى سياق متصل تتطرق عثمان، خارج الصندوق عن أسرارًا خاصة بة فى حياته الفنية والشخصية، وكيفية التغلب عليها بالإرادة والعزيمة والإصرار، وأهم المحطات التى مر بها طوال مشواره الفنى حتى الآن، بالإضافة إلى كواليس اللمسات النهائية والتحضيرات المستقبلية ومنها ضمنها الجزء الثانى ل فيلم "قبل الأربعين"، مضيفًا، الكشف عن أعمالة الفنية المُقبلة ككل قريبًا.
وفى سياق مختلف، يعتمد كريم أبوزيد ونيرمين شريف، فى برنامج «الكافيه» على التطرق للموضوعات والقضايا الفنية وغيرها، من خلال استضافة نجوم الفن والمشاهير والمناقشة معهم بحوار استثنائي بطريقة لايت أى ليست مبتذلة، بالإضافة إلى المحطات التى يمرون بها، في حياتهم سواء المهنية أو الشخصية وكأنهم بيكتبوا مذكراتهم وغيرها.
جدير بالذكر بأن برنامج «الكافية»، يذاع خلال أيام السبت والأحد والإثنين من كل أسبوع، وذلك فى تمام الساعة 3:30 عصرًا على قناة الشمس الفضائية، وهو من تقديم النجم كريم أبوزيد، والإعلامية نيرمين شريف ورئيس تحرير علاء حلمى، ومن إخراج مصطفى الجمل.