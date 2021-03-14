تفاصيل الجزء الثانى لفيلم «قبل الأربعين»

حل السيناريست أحمد عثمان، اليوم الأحد، ضيفًا على النجم والإعلامى كريم أبوزيد والإعلامية نيرمين شريف، فى برنامج "الكافيه"، والذى انطلق عرضه عبر شاشة «الشمس» منذ بداية هذا الشهر الجارى.وكشف عثمان، خلال هذة الحلقة عن آخر أعماله السينمائية وهو فيلم « قبل الأربعين» للنجمتين بسمة وداليا مصطفى وآخرين، موضحًا تفاصيل كواليس العمل، التى دارت بين نجوم وصناع العمل بالكامل.ويعرض فيلم «قبل الأربعين» حاليًا بدور العرض السينمائى، وهو ينتمى إلى نوعية الآثارة والتشويق والرعب النفسى وغيرها، وما زال يحقق نجاحًا ملحوظًا بأنه وصيف شباك التذاكر، منذ بداية عرضة فى فبراير المنقضى.وفى سياق متصل تتطرق عثمان، خارج الصندوق عن أسرارًا خاصة بة فى حياته الفنية والشخصية، وكيفية التغلب عليها بالإرادة والعزيمة والإصرار، وأهم المحطات التى مر بها طوال مشواره الفنى حتى الآن، بالإضافة إلى كواليس اللمسات النهائية والتحضيرات المستقبلية ومنها ضمنها الجزء الثانى ل فيلم "قبل الأربعين"، مضيفًا، الكشف عن أعمالة الفنية المُقبلة ككل قريبًا.وفى سياق مختلف، يعتمد كريم أبوزيد ونيرمين شريف، فى برنامج «الكافيه» على التطرق للموضوعات والقضايا الفنية وغيرها، من خلال استضافة نجوم الفن والمشاهير والمناقشة معهم بحوار استثنائي بطريقة لايت أى ليست مبتذلة، بالإضافة إلى المحطات التى يمرون بها، في حياتهم سواء المهنية أو الشخصية وكأنهم بيكتبوا مذكراتهم وغيرها.جدير بالذكر بأن برنامج «الكافية»، يذاع خلال أيام السبت والأحد والإثنين من كل أسبوع، وذلك فى تمام الساعة 3:30 عصرًا على قناة الشمس الفضائية، وهو من تقديم النجم كريم أبوزيد، والإعلامية نيرمين شريف ورئيس تحرير علاء حلمى، ومن إخراج مصطفى الجمل.