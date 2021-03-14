حفل «في حب ست الحبايب» بـ«طلعت حرب».. الأربعاء

يقيم مركز طلعت حرب الثقافي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء الأربعاء 17 مارس، على المسرح المكشوف، احتفال "في حب ست الحبايب"، لفريق "بند أصيل"، في اطار الاحتفالات بعيد الأم.يتضمن برنامج الحفل أغاني: "أمي ثم أمي"، "ست الحبايب"، "ياما يا نور عيني"، "وسط المدن"، "نور الحياة"، "نسيت شكلك"، "الحياة"، "من العشم"، "كتير أماكن"، "بناديك"، "كنت فاكر"، ويتخلل الحفل فقرات شعرية للإعلامي والشاعر أسامة سمير.