مروة مختار: الاشتغال بالنقد يعني أن تجلس في مقاعد متعددة كي تقرأ نصا واحدا

يصدر قريبا عن دار غراب للنشر والتوزيع كتاب "حوارات بلا أقنعة بين الهامش والمتن" لدكتور مروة مختار يأتي الكتاب في 281 صفحة من القطع المتوسطة.وتقول دكتور مروة مختار لـ"الدستور": "قسمت هذا الكتاب إلى ثلاثة أقسام الأول خاص بالمقالات، وقد نشرت في صحف ومجلات مختلفة، ناقشت أفكارا عن الهوية والتأويل والنقد والترجمة وقراءة التراث والرواد.وضم القسم الثاني حوارات في صحف ومجلات مختلفة، عبرت فيها عن رأيي في قضايا مطروحة للنقاش الجاد حديثة وقديمة.أما القسم الثالث والأخير فهو عبارة مداخلات حول قضايا آنية تناقش في الساحة الثقافية والأكاديمية.وتضيف مروة مختار "هذا الكتاب بأقسامه الثلاثة هو ثمرة حوارات مكثفة مع أفكار متباينة، يجمعها شكل غير معلن هو مناقشة التقسيم السائد أن ما يقدم للمتن لا يخص الهامش، وأن المتن مَنْ يطرح ليتلقى الهامش وتظل هراركية الخطاب بين أعلى وأدنى، وتستمر معها فكرة الهيمنة مسيطرة تقود دون وعى؛ ليزداد الحاجز الوهمي بين الهامش والمتن ارتفاعا لصالح فئات بعينها، وارتفاع الحاجز الوهمي هو سعي لتخليد فكرة القول الفصل والرأي الأوحد، وفى الواقع لا وجود لهذا في العلوم بشقيها الطبيعية والإنسانية.وتختم مروة مختار "الاشتغال بالنقد يعني أنك تجلس في مقاعد متعددة كي تقرأ نصا واحد، يعنى أن القلق المعرفي يسكنك ويدفعك إلى التساؤل دوما، يحرضك على محاولات متكررة للفهم لن ترضى أن تنعم بها وحدك، ويعني أنك تمد يدك دوما لتصافح من أمامك مبتسما لتغرس فيه أن محبة النصوص والنفوس هي أولى خطوات القراءة والتحليل، الاشتغال بالنقد يعنى أنك في قلب الحياة".