رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مروة مختار: الاشتغال بالنقد يعني أن تجلس في مقاعد متعددة كي تقرأ نصا واحدا

الأحد 14/مارس/2021 - 05:33 م
مروة مختار
مروة مختار
خالد حماد
طباعة
يصدر قريبا عن دار غراب للنشر والتوزيع كتاب "حوارات بلا أقنعة بين الهامش والمتن" لدكتور مروة مختار يأتي الكتاب في 281 صفحة من القطع المتوسطة.

وتقول دكتور مروة مختار لـ"الدستور": "قسمت هذا الكتاب إلى ثلاثة أقسام الأول خاص بالمقالات، وقد نشرت في صحف ومجلات مختلفة، ناقشت أفكارا عن الهوية والتأويل والنقد والترجمة وقراءة التراث والرواد.

وضم القسم الثاني حوارات في صحف ومجلات مختلفة، عبرت فيها عن رأيي في قضايا مطروحة للنقاش الجاد حديثة وقديمة.

أما القسم الثالث والأخير فهو عبارة مداخلات حول قضايا آنية تناقش في الساحة الثقافية والأكاديمية.

وتضيف مروة مختار "هذا الكتاب بأقسامه الثلاثة هو ثمرة حوارات مكثفة مع أفكار متباينة، يجمعها شكل غير معلن هو مناقشة التقسيم السائد أن ما يقدم للمتن لا يخص الهامش، وأن المتن مَنْ يطرح ليتلقى الهامش وتظل هراركية الخطاب بين أعلى وأدنى، وتستمر معها فكرة الهيمنة مسيطرة تقود دون وعى؛ ليزداد الحاجز الوهمي بين الهامش والمتن ارتفاعا لصالح فئات بعينها، وارتفاع الحاجز الوهمي هو سعي لتخليد فكرة القول الفصل والرأي الأوحد، وفى الواقع لا وجود لهذا في العلوم بشقيها الطبيعية والإنسانية.

وتختم مروة مختار "الاشتغال بالنقد يعني أنك تجلس في مقاعد متعددة كي تقرأ نصا واحد، يعنى أن القلق المعرفي يسكنك ويدفعك إلى التساؤل دوما، يحرضك على محاولات متكررة للفهم لن ترضى أن تنعم بها وحدك، ويعني أنك تمد يدك دوما لتصافح من أمامك مبتسما لتغرس فيه أن محبة النصوص والنفوس هي أولى خطوات القراءة والتحليل، الاشتغال بالنقد يعنى أنك في قلب الحياة".

موضوعات متعلقة

حريق هائل فى أحد المبانى السكنية بالنهضة (فيديو)

قرار جمهورى بشأن بعض التعيينات والتنقلات فى الوظائف القضائية

رابط توزيع مناهج الأزهر الجديدة 2021 للترم الثاني

النيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة في جريمة «سيدة السلام»

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع عمليات الرصف الجارية بعدد من المناطق

image description

محافظ مطروح يوجه بسرعة إنهاء أعمال تطوير الكورنيش (صور)

image description

استكمال خطة الرصف وتوصيل الصرف الصحى بمركز القوصية

image description

محافظ أسيوط ووكيل الصحة يناقشان توزيع لقاح كورونا بالمراكز الصحية

image description

قرار جمهورى بتجديد تعيين «نوبى» عميدًا لهندسة أسيوط

الأكثر قراءة

النيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة في جريمة «سيدة السلام»

«الراجل اللي كان معاها بتاع أنابيب».. مفاجأة في واقعة «سيدة السلام»

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

السيسى يوجه بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى بقروض تصل لـ30 عاما وبفائدة 3%

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

«إيڨا فارما» تطرح «ميلجا أدڨانس»: لأول مرة توفير أقراص بديلة لـ«حقن فيتامين ب المركب المقوية للأعصاب»

تطبيق «صحتك Se7etak» الطبي «رقم واحد» على «بلاي ستور» في تطبيقات الخدمات الصحية

«كتلة الجسم» تكشف مدى خطر إصابة مرضى السمنة بكورونا

موعد بداية فصل الربيع 2021 في مصر

أيام زمان

«احترف أدوار الشر».. حكاية الطفل عاطف مكرم مع السينما

«لا تتحدث في التليفون».. حكاية الزواج الذي سبب أزمة لميرفت أمين

«أحب دائمًا أن أكون في حالة حب».. عمر الشريف يعترف

«هرب من غرفة العمليات».. حكاية عبد السلام النابلسي مع المرض

مقالات الرأي
د. منى حلمى
رأس الإنسان امرأة أو رجلًا أهم ألف مرة من رأس المال
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «١-٢»
مؤمن المحمدي
الإحم والدستور
د.أحمد الخميسى
دينيس سميث.. الأجندة الخفية للعولمة
المزيد

الثقافة

4 أبريل.. فتح باب الحجز للناشرين للمشاركة بمعرض الكتاب بدورته 52

«إخضاع الكلب».. أحمد الفخراني يتعاقد مع «الشروق» لإصدار روايته الجديدة

حفل «في حب ست الحبايب» بـ«طلعت حرب».. الأربعاء

«الدستور» تنفرد بنشر الأعمال المشاركة بمسابقة يعقوب صنوع رائد الكاريكاتير