محمد علي خير وحجاج عبد العظيم مفاجأة الموسم 3 من «ماوراء البرنامج»

تشهد أولى حلقات الموسم الثالث من" ماوراء البرنامج" تقديم الإعلامي محمد نشأت على شاشة النهار، مفاجأت حيث يؤدي الفنان حجاج عبد العظيم اسكتش درامي مع نشأت، بينما سيظهر الإعلامي محمد علي خير معلقا صوتيا على أحداث الحلقة.كما يشمل البرنامج أيضا على تغيير في الديكورات وفريق العمل فقد انضم أحمد محمد الشهير بنقششة لفريق عمل البرنامج، والذي تألق الفترة الأخيرة من خلال طرحه لفيديوهات كوميدى على السوشيال ميديا حققت ملايين من المشاهدات.ومن المقرر عرض أولى حلقات الموسم الثالث الخميس ١٨ مارس على شاشة النهار في تمام الساعة السادسة مساء.وينتمي برنامج "ما وراء البرنامج" للبرامج الساخرة، ويتناول بعض المواضيع الاجتماعية والسياسية والفنية والرياضية بشكل جديد وجذاب ويواكب الأحداث الجارية والتي تهم المشاهدين.