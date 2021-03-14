6 آلاف و278 إصابة و68 وفاة بكورونا فى الأرجنتين

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية تسجيل 6 آلاف و278 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالأرجنتين، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و192 ألفًا و25 حالة.

وأوضحت الجامعة، حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 68 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 53 ألفًا و646 حالة.

وأشارت إلى أنه تم إعطاء مليونين و294 ألفًا و738 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في مختلف أرجاء الأرجنتين.