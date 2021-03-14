«إخضاع الكلب».. أحمد الفخراني يتعاقد مع «الشروق» لإصدار روايته الجديدة

وقع الروائي أحمد الفخراني عقد روايته الجديدة "إخضاع الكلب" مع أميرة أبو المجد العضو المنتدب بدار الشروق.وقال "الفخراني" في تصريح لـ"الدستور": "هي رواية عن علاقة معقدة تنشأ بين رجل وكلب، علاقة هي مزيج من الحب والشك والخوف والعنف، يعمد فيه كلاهما إلى إخضاع الآخر".أما عن أحمد الفخراني فهو صحفي وروائي مصري تخرج في كلية الصيدلة قبل أن يعمل بالصحافة وعمل في العديد من الصحف، وكتب في الرواية وفازت روايته "ماندورلا" بجائزة ساويرس لعام 2016، المركز الثاني فرع شباب الأدباء، كما دخل هذا العام في القائمة القصيرة أيضا لجائزة ساويرس بروايته "بياصة الشوام".صدر للفخراني العديد من الأعمال الأدبية هي "ديكورات بسيطة (شعر) 2007، في كل قلب حكاية (بورتريه) عن دار العين 2009، مملكة من عصير التفاح (مجموعة قصصية) عن دار نهضة مصر 2011. ماندورلا (رواية) عن دار العين 2013، سيرة سيد الباشا (رواية) عن بيت الياسمين 2016، عائلة جادو (رواية) عن دار العين 2017، بياصة الشوام (رواية) عن دار العين 2019.