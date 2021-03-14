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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس الوزراء يلتقى محافظ جنوب سيناء لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية

الأحد 14/مارس/2021 - 05:54 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية التي تتم إقامتها على أرض المحافظة.

واطلع رئيس الوزراء خلال اللقاء على الموقف التنفيذي الخاص بعدد من المشروعات السياحية الجاري إقامتها، حيث أشار المحافظ إلى معدلات تنفيذ تلك المشروعات وتداعيات أزمة فيروس كورونا عليها، مطالبًا بمد مهلة التنفيذ لهذه المشروعات بما يسمح لأصحابها من الانتهاء منها خلال سنة، لافتا إلى المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة شرم الشيخ، استعدادًا لعودة الحركة السياحية.

وحول المشروعات الجاري تنفيذها فى قطاعى التعليم والثقافة، أوضح محافظ جنوب سيناء أنه تم تدبير ما يزيد على 6 ملايين جنيه من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتنفيذ توسعات ببعض المدارس في المناطق الجبلية والوديان، وذلك في إطار العمل على إتاحة الخدمات التعليمية لأبناء هذه المناطق، حتى لا يضطروا إلى الانتقال لمسافات طويلة، مضيفًا أنه تمت الموافقة على إنشاء إحدى مدارس النيل بمدينة شرم الشيخ.

وفيما يتعلق بقطاع الثقافة أشار اللواء خالد فودة إلى أهمية عودة المسرح المكشوف بمدينة الطور لأداء أنشطته الثقافية المتعددة، مشيرًا إلى أنه طلب من وزيرة الثقافة سرعة تطويره، وأن المحافظة مستعدة للإسهام بـ10 ملايين جنيه فى أعمال التطوير.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى المخطط الخاص بتطوير مضمار الهجن بالمحافظة، والجهود التى تتم بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار فيما يتعلق بطرح المنطقة الحرة بمدينة نويبع، وكذا عدد من المشروعات الاستثمارية فى عيون موسى، وغيرها من المشروعات الاستثمارية التى تنفيذها على مستوى المحافظة.

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