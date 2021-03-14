رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

55 محضرًا في حملات تموينية على أسواق ومخابز المنيا

الأحد 14/مارس/2021 - 07:24 م
حملات تموينية
حملات تموينية
المنيا ـ على حسين
طباعة
شنت إدارة تموين بندر المنيا حملة تموينية ورقابية علي الأسواق والمخابز البلدية لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية وجودة المعروض والتصدي لظاهرتي الغش والتدليس نجحت خلالها في ضبط وتحرير 55 محضر متنوع.

قال حسين خلف عبد العزيز، مدير ادارة تموين بندر المنيا، إنه وبالتنسيق المستمر مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، والجهات الشريكة تم شن عدد من الحملات التموينية بإشراف الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية، للتأكد من جودة المنتجات المقدمة للمواطنين، ومدى مطابقة تلك المنتجات لمعايير الجودة بما يليق بالمواطن المصرى، والذى يمثل محل نظر الجميع أسفرت عن تحرير 55 محضرًا متنوعًا.

أوضح مدير إدارة تموين بندر المنيا أن هذه المخالفات تنوعت ما بين 24 محضرا لعدد من المحال التجارية والبقالات التموينية منها 11 محضر عدم وجود شهادات صحية و5 محاضر عدم الاعلان عن الأسعار و3 محاضر منتجات منتهية الصلاحية و5 ومحاضر غلق بدون اذن، تصرف فى دقيق مدعم، صرف حصة تموينية بدون إيصال، إضافة إلى 32 محضر متنوع بالمخابز البلدية ما بين 5 محاضر نقص وزن، و10 محاضر عدم نظافة أدوات العجين والخبز، 6 عدم الاعلان عن مواعيد العمل، 3 محاضر خبز غير مطابق للمواصفات، 4 محاضر عدم وجود سجل وميزان حساس، 2 محضر بيع دقيق مدعم واستخدام دقيق غير مدعم.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

القصة الكاملة في مصرع سيدة بالسلام.. شهود عيان: سمعنا أصوات استغاثة

«الراجل اللي كان معاها بتاع أنابيب».. مفاجأة في واقعة «سيدة السلام»

المتهمون في جريمة «سيدة السلام» يعترفون بارتكاب 5 جرائم

حريق هائل فى أحد المبانى السكنية بالنهضة (فيديو)

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع عمليات الرصف الجارية بعدد من المناطق

image description

محافظ مطروح يوجه بسرعة إنهاء أعمال تطوير الكورنيش (صور)

image description

استكمال خطة الرصف وتوصيل الصرف الصحى بمركز القوصية

image description

محافظ أسيوط ووكيل الصحة يناقشان توزيع لقاح كورونا بالمراكز الصحية

image description

قرار جمهورى بتجديد تعيين «نوبى» عميدًا لهندسة أسيوط

الأكثر قراءة

النيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة في جريمة «سيدة السلام»

«الراجل اللي كان معاها بتاع أنابيب».. مفاجأة في واقعة «سيدة السلام»

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

السيسى يوجه بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى بقروض تصل لـ30 عاما وبفائدة 3%

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

«إيڨا فارما» تطرح «ميلجا أدڨانس»: لأول مرة توفير أقراص بديلة لـ«حقن فيتامين ب المركب المقوية للأعصاب»

تطبيق «صحتك Se7etak» الطبي «رقم واحد» على «بلاي ستور» في تطبيقات الخدمات الصحية

«كتلة الجسم» تكشف مدى خطر إصابة مرضى السمنة بكورونا

موعد بداية فصل الربيع 2021 في مصر

أيام زمان

«احترف أدوار الشر».. حكاية الطفل عاطف مكرم مع السينما

«لا تتحدث في التليفون».. حكاية الزواج الذي سبب أزمة لميرفت أمين

«أحب دائمًا أن أكون في حالة حب».. عمر الشريف يعترف

«هرب من غرفة العمليات».. حكاية عبد السلام النابلسي مع المرض

مقالات الرأي
د. منى حلمى
رأس الإنسان امرأة أو رجلًا أهم ألف مرة من رأس المال
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «١-٢»
مؤمن المحمدي
الإحم والدستور
د.أحمد الخميسى
دينيس سميث.. الأجندة الخفية للعولمة
المزيد

الثقافة

4 أبريل.. فتح باب الحجز للناشرين للمشاركة بمعرض الكتاب بدورته 52

«إخضاع الكلب».. أحمد الفخراني يتعاقد مع «الشروق» لإصدار روايته الجديدة

حفل «في حب ست الحبايب» بـ«طلعت حرب».. الأربعاء

«الدستور» تنفرد بنشر الأعمال المشاركة بمسابقة يعقوب صنوع رائد الكاريكاتير