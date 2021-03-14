55 محضرًا في حملات تموينية على أسواق ومخابز المنيا

شنت إدارة تموين بندر المنيا حملة تموينية ورقابية علي الأسواق والمخابز البلدية لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية وجودة المعروض والتصدي لظاهرتي الغش والتدليس نجحت خلالها في ضبط وتحرير 55 محضر متنوع.قال حسين خلف عبد العزيز، مدير ادارة تموين بندر المنيا، إنه وبالتنسيق المستمر مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، والجهات الشريكة تم شن عدد من الحملات التموينية بإشراف الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية، للتأكد من جودة المنتجات المقدمة للمواطنين، ومدى مطابقة تلك المنتجات لمعايير الجودة بما يليق بالمواطن المصرى، والذى يمثل محل نظر الجميع أسفرت عن تحرير 55 محضرًا متنوعًا.أوضح مدير إدارة تموين بندر المنيا أن هذه المخالفات تنوعت ما بين 24 محضرا لعدد من المحال التجارية والبقالات التموينية منها 11 محضر عدم وجود شهادات صحية و5 محاضر عدم الاعلان عن الأسعار و3 محاضر منتجات منتهية الصلاحية و5 ومحاضر غلق بدون اذن، تصرف فى دقيق مدعم، صرف حصة تموينية بدون إيصال، إضافة إلى 32 محضر متنوع بالمخابز البلدية ما بين 5 محاضر نقص وزن، و10 محاضر عدم نظافة أدوات العجين والخبز، 6 عدم الاعلان عن مواعيد العمل، 3 محاضر خبز غير مطابق للمواصفات، 4 محاضر عدم وجود سجل وميزان حساس، 2 محضر بيع دقيق مدعم واستخدام دقيق غير مدعم.