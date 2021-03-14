روجينا تخطف الأنظار بشخصياتها المختلفة في مسلسل «بنت السلطان» (صور)

تواصل الفنانة روجينا تصوير مسلسلها الدرامي الجديد "بنت السلطان" الذي يعد أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما، وتخوض به السباق الرمضاني المقبل.وفاجأت روجينا جمهورها بـ"لوكات" شخصيات مسلسلها الجديد حيث تظهر بشخصيتين ضمن أحداث المسلسل، والملفت للنظر أنها تتقمص شخصية بنت من الطبقة الفقيرة كما هو موضح بالصور وتقطن بحي شعبي، والأخرى من طبقة غنية.مسلسل "بنت السلطان" بطولة روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدى، سوسن بدر، بيومى فؤاد، ندا موسى، محمد مهران، محمود حجازى، نهى صالح، حسن أبوالروس، أوتاكا، وعدد آخر من الفنانين جارٍ التعاقد معهم، وهو تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.وقدمت روجينا في شهر رمضان مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.