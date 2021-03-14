البرلمان يمهل «التعاونيات للبناء» شهرا بخصوص المدينة الصناعية بأطفيح

قررت لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة الوكيل الاول للجنة محمد السلاب، منح هيئة التعاونيات للبناء والإسكان شهر واحد لأخذ خطوات جادة فيما يخص المدينة الصناعية بأطفيح الجيزة، بجانب إرسالها لهيئة التنمية الصناعية لعمل المخطط الخاص للمنطقة الصناعيةومن جانبه قال النائب شحاته أبو زيد امين سر اللجنة ان اللجنة أمهلت الحكومة شهر للتأكد من وعودهم خلال اجتماع اللجنة والوقوف على صحة ما أكدوه الحضور والتأكد من حقيقة ما يحدث على ارض الواقعوأكد أبو زيد ان اللجنة مستعدة على تقديم كافة سبل الدعم بكل ما تملكه للانتهاء من هذا المشروع.وكانت لجنة الصناعة بمجلس النواب منذ قليل برئاسة الوكيل الاول للجنة النائب محمد السلاب اجتمعت منذ قليل، لمناقشة طلبان إحاطة مقدمان من النائب شحاته ابو زيد امين سر اللجنة والنائب عبد الوهاب خليل، بشأن المدينة الصناعية الصادر بها قرار جمهوري بإنشاءها بمدينة أطفيح الجديد محافظة الجيزة وحتى الان لم يبدأ بها العمل ومتوقفة تماما.