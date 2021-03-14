رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

البرلمان يمهل «التعاونيات للبناء» شهرا بخصوص المدينة الصناعية بأطفيح

الأحد 14/مارس/2021 - 05:23 م
محمد السلاب
محمد السلاب
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
طباعة
قررت لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة الوكيل الاول للجنة محمد السلاب، منح هيئة التعاونيات للبناء والإسكان شهر واحد لأخذ خطوات جادة فيما يخص المدينة الصناعية بأطفيح الجيزة، بجانب إرسالها لهيئة التنمية الصناعية لعمل المخطط الخاص للمنطقة الصناعية

ومن جانبه قال النائب شحاته أبو زيد امين سر اللجنة ان اللجنة أمهلت الحكومة شهر للتأكد من وعودهم خلال اجتماع اللجنة والوقوف على صحة ما أكدوه الحضور والتأكد من حقيقة ما يحدث على ارض الواقع

وأكد أبو زيد ان اللجنة مستعدة على تقديم كافة سبل الدعم بكل ما تملكه للانتهاء من هذا المشروع.

وكانت لجنة الصناعة بمجلس النواب منذ قليل برئاسة الوكيل الاول للجنة النائب محمد السلاب اجتمعت منذ قليل، لمناقشة طلبان إحاطة مقدمان من النائب شحاته ابو زيد امين سر اللجنة والنائب عبد الوهاب خليل، بشأن المدينة الصناعية الصادر بها قرار جمهوري بإنشاءها بمدينة أطفيح الجديد محافظة الجيزة وحتى الان لم يبدأ بها العمل ومتوقفة تماما.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

شهادات رسمية.. كل ما نعرفه عن جريمة «سيدة السلام»

المتهمون في جريمة «سيدة السلام» يعترفون بارتكاب 5 جرائم

بعد مكالمة السيسي.. «الدبيبة»: متفائل بعلاقات قوية مع مصر

القصة الكاملة في مصرع سيدة بالسلام.. شهود عيان: سمعنا أصوات استغاثة

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع عمليات الرصف الجارية بعدد من المناطق

image description

محافظ مطروح يوجه بسرعة إنهاء أعمال تطوير الكورنيش (صور)

image description

استكمال خطة الرصف وتوصيل الصرف الصحى بمركز القوصية

image description

محافظ أسيوط ووكيل الصحة يناقشان توزيع لقاح كورونا بالمراكز الصحية

image description

قرار جمهورى بتجديد تعيين «نوبى» عميدًا لهندسة أسيوط

الأكثر قراءة

النيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة في جريمة «سيدة السلام»

«الراجل اللي كان معاها بتاع أنابيب».. مفاجأة في واقعة «سيدة السلام»

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

السيسى يوجه بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى بقروض تصل لـ30 عاما وبفائدة 3%

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

«إيڨا فارما» تطرح «ميلجا أدڨانس»: لأول مرة توفير أقراص بديلة لـ«حقن فيتامين ب المركب المقوية للأعصاب»

تطبيق «صحتك Se7etak» الطبي «رقم واحد» على «بلاي ستور» في تطبيقات الخدمات الصحية

«كتلة الجسم» تكشف مدى خطر إصابة مرضى السمنة بكورونا

موعد بداية فصل الربيع 2021 في مصر

أيام زمان

«احترف أدوار الشر».. حكاية الطفل عاطف مكرم مع السينما

«لا تتحدث في التليفون».. حكاية الزواج الذي سبب أزمة لميرفت أمين

«أحب دائمًا أن أكون في حالة حب».. عمر الشريف يعترف

«هرب من غرفة العمليات».. حكاية عبد السلام النابلسي مع المرض

مقالات الرأي
د. منى حلمى
رأس الإنسان امرأة أو رجلًا أهم ألف مرة من رأس المال
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «١-٢»
مؤمن المحمدي
الإحم والدستور
د.أحمد الخميسى
دينيس سميث.. الأجندة الخفية للعولمة
المزيد

الثقافة

4 أبريل.. فتح باب الحجز للناشرين للمشاركة بمعرض الكتاب بدورته 52

«إخضاع الكلب».. أحمد الفخراني يتعاقد مع «الشروق» لإصدار روايته الجديدة

حفل «في حب ست الحبايب» بـ«طلعت حرب».. الأربعاء

«الدستور» تنفرد بنشر الأعمال المشاركة بمسابقة يعقوب صنوع رائد الكاريكاتير