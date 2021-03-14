الجيش اليمنى: إسقاط طائرة مسيرة للحوثى فى الضالع

أعلن الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية الأحد، إسقاط طائرة مسيرة مفخخة، تابعة للحوثيين، في محافظة الضالع، شمالي البلاد.ونقل موقع "سبتمبر نت"، عن الناطق باسم الجيش قوله إن دفاعات الجيش الجوية، أسقطت طائرة مسيرة مفخخة أثناء تحليقها فوق أجواء منطقة مريس شمالي الضالع.وأوضح المصدر أن الطائرة المفخخة "إيرانية الصنع، وتطلق عليها مليشيا الحوثي ( صماد 4) وأن الجيش فجرها قبل أن تصل إلى هدفها".وتتقاسم القوات الحكومية والمسلحون الحوثيون السيطرة على محافظة الضالع.وتشهد أجزاء من المحافظة معارك متقطعة بين الجيش اليمني والمسلحين الحوثيين منذ أكثر من خمس سنوات، مخلفة خسائر مادية وبشرية في كلا الجانبين، إلى جانب مدنيين.