4 آلاف و607 إصابات و100 وفاة بكورونا في إندونيسيا

سجلت السلطات الصحية في إندونيسيا 4 آلاف و607 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات في البلاد إلى مليون و414 ألفًا و741 حالة.

وذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية على موقعها الإلكتروني الأحد أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 38 ألفًا و329 حالة، وذلك عقب تسجيل 100 وفاة جديدة.

يُشار إلى أن إندونيسيا تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررًا جراء فيروس كورونا في جنوب شرق آسيا.