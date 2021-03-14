حسن شرارة بقبة الغوري.. الأحد

تقدم فرقة "سداسي شرارة"، احتفالية "ست الحبايب" بمركز إبداع قبة الغوري "بشارع الأزهر"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، في السابعة مساء الأحد 21 مارس، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم.ويقدم الفنان حسن شرارة وفرقته برنامجا يتضمن مجموعة من المعزوفات لأشهر الأغنيات عن الأم، بالإضافة الي مجموعة من المقطوعات الموسيقية العالمية.جدير بالإشارة إلى أن الفنان حسن شرارة ولد بالقاهرة عام 1949، بدأ دراسة الفيولينة في التاسعة من عمره تحت إشراف والده الفنان عطية شرارة، التحق بالمعهد العالي للكونسرفتوار عام 1959 ودرس على يد العديد من الخبراء، منهم تبشارش (يوغسلافيا)، ايراكلى جورجيا، وعازف الفيولينة المصري محمد حجاج، تخرج في معهد الكونسرفتوار عام 1971 وكان أول دفعته بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف، تم إيفاده في بعثة إلى الاتحاد السوفيتي لاستكمال دراسته العليا في معهد كونسرفتوار تشايكوفسكي بموسكو، في عام 1974 حصل على الدكتوراه من كونسرفتوار تشاكوفسكى بتقدير امتياز.بعد عودته للقاهرة شغل عدة مناصب بالكونسرفتوار حتى وصل لرئيس قسم الوتريات ثم عميد المعهد خلال الفترة من 1991 إلى 1997، وكان أول عميد للمعهد من خريجيه.