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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تعرف على موعد عيد الأضحى 2021

الأحد 14/مارس/2021 - 09:19 م
عيد الأضحى
عيد الأضحى
حسين العمدة
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يبحث المواطنون عن موعد عيد الأضحى 2021، ونستعرض لكم خلال التقرير التالى كافة التفاصيل عن موعد عيد الأضحى فى العام الحالى، حيث من المقرر أن يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ يوليو ٢٠٢١.

وتمنح الدولة إجازات رسمية في الأعياد يحصل عليها الموظفون سواء فى القطاع العام أو الخاص، وتكون مدفوعة الأجر، وعيد الأضحى المبارك يكون ضمن العطلات الرسمية، ولديكم التفاصيل خلال التقرير التالى.


موعد عيد الأضحى 2021


يوافق أول ايام عيد الأضحى المبارك هذا العام، يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ يوليو ٢٠٢١، وينتظر كافة المسلمين والمسلمات هذا العيد الذى تنتشر فيه طقوس ذبح الأضاحى، بهدف توزيع اللحوم على الفقراء والمساكين ومحدودي الدخل والأسر الأكثر فقرا، فى كافة انحاء جمهورية مصر العربية، ويعتبر عيد الأضحى المبارك أحد العيدين الشرعيين للمسلمين والمسلمات، والعيد الآخر هو عيد الفطر المبارك، والذي يتم الاحتفال به بعد صيام شهر رمضان الكريم، ويوجد طقوس سنوية يقوم بها الشعب المصرى كل عام في عيد الأضحى المبارك، مثل ذبح الأضاحى.

ويأتى موعد عيد الأضحى 2021، فى يوم ٢٠ يوليو ٢٠٢١، ومن المقرر أن تنفذ المملكة العربية السعودية إجراءات الحج هذا العام، بأنه يجب على المسلمين والمسلمات الذين سيذهبون لإداء مناسك الحج هذا العام، تناولهم للقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، التى تعانى منه كافة الدول على مستوي العالم، من أجل الحفاظ على صحة الحجاج من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وقدمنا لكم خلال التقرير السابق كافة المعلومات والتفاصيل عن موعد عيد الأضحى المبارك ٢٠٢١، الذي تمنحه الدولة المصرية إجازة رسمية من أجل ان يحتفل به كافة المسلمين والمسلمات في كل المحافظات على مستوى الجمهورية، وإجازة عيد الأضحى المبارك هي ٤ أيام رسمية تمنحها الحكومة المصرية سواء للموظفين  العاملين في القطاع العام أو الخاص.


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