بالرقم السري.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

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للبحث عن نتيجة الشهادة الأزهرية للمرحلة الابتدائية أو الإعدادية يجب على القارئ الدخول إلى:1 - موقع الأزهر الشريف من خلال ذلك الرابط من هنا- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب واختيار مرحلته التعليمية.3- الضغط على علامة البحث ستظهر النتيجة على الفور.هذا وأدى الطلاب امتحان القرأن والمواد الشرعية في 4 مارس 2021، وامتحان المواد المشتركة مع وزارة التربية والتعليم يوم 7 مارس 2021 وامتحان اللغة العربية يوم الثلاثاء 9 مارس 2021.وقد أدى الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الأول وسط إجراءات احترازية وقائية، وذلك لتجنب إصابة الطلاب والمعلمين بفيروس كورونا المستجد.ونستعرض مع حضراتكم رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الأول 2021 عبر بوابة الأزهر الشريف.كان الأزهر الشريف خصص بوابة الأزهر على أن تكون هي الموقع الرسمي لاظهار نتائج الشهادة الابتدائية والاعدادية لجميع المحافظات، كما تم عمل مركز تصحيح مجمع في محافظات مصر لتقييم الأبحاث التي تقدم من خلال الطلاب للفصل الدراسي الثاني وجمعها مع درجات الفصل الدراسي الأول، على أن ترسل جميع النتائج إلى المعاهد الأزهرية ليتم اعتمادها بشكل رسمي ونشر النتائج على موقع بوابة الأزهر.