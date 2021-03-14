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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

بالرقم السري.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

الأحد 14/مارس/2021 - 09:19 م
الأزهرية
الأزهرية
إسلام أبو المجد
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يبحث الطلاب على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي الأول 2021 من خلال بوابة الأزهر الشريف، في الوقت الذي أعلنت فيه المعاهد الأزهرية الانتهاء من تصحيح أوراق الاجابات ومراجعتها ورصد الدرجات.

وتنظم مشيخة الأزهر الشريف مؤتمر صحفي لعرض نتائج الطلاب بالنظام الجديد وذلك بسبب تفشي وباء كورونا ومجابهة الدولة له من خلال الإجراءات الاحترازية.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

للبحث عن نتيجة الشهادة الأزهرية للمرحلة الابتدائية أو الإعدادية يجب على القارئ الدخول إلى:

1 - موقع الأزهر الشريف من خلال ذلك الرابط من هنا
https:www.azhar.egsplash.html
- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب واختيار مرحلته التعليمية.

3- الضغط على علامة البحث ستظهر النتيجة على الفور.
https:www.azhar.egsplash.html

هذا وأدى الطلاب امتحان القرأن والمواد الشرعية في 4 مارس 2021، وامتحان المواد المشتركة مع وزارة التربية والتعليم يوم 7 مارس 2021 وامتحان اللغة العربية يوم الثلاثاء 9 مارس 2021.

وقد أدى الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الأول وسط إجراءات احترازية وقائية، وذلك لتجنب إصابة الطلاب والمعلمين بفيروس كورونا المستجد.

ونستعرض مع حضراتكم رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الأول 2021 عبر بوابة الأزهر الشريف.

https:www.azhar.egsplash.html
كان الأزهر الشريف خصص بوابة الأزهر على أن تكون هي الموقع الرسمي لاظهار نتائج الشهادة الابتدائية والاعدادية لجميع المحافظات، كما تم عمل مركز تصحيح مجمع في محافظات مصر لتقييم الأبحاث التي تقدم من خلال الطلاب للفصل الدراسي الثاني وجمعها مع درجات الفصل الدراسي الأول، على أن ترسل جميع النتائج إلى المعاهد الأزهرية ليتم اعتمادها بشكل رسمي ونشر النتائج على موقع بوابة الأزهر.





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