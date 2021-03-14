الجيش الليبي يعلن القبض على أحد أبرز قيادت «داعش» الإرهابي

أعلن الجيش الوطني الليبي، مساء اليوم الأحد، شن مجموعة عمليات المهام الخاصة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بعملية نوعية في مدينة أوباري حي الشارب حيث استهدفت الإرهابي محمد ميلود محمد (المكنى أبوعمر)، أحد أبرز قيادات تنظيم داعش الإرهابي في سرت إبان سيطرة التنظيم على المدينة في سنة 2015.وأوضح الجيش الوطني في بيانه أن الإرهابي أبوعمر قاد عمليات إرهابية وأبرزها مشاركته في الهجوم على الهلال النفطي وأصيب بطلق ناري في البطن ونقل للعلاج إلى مدينة الجفرة وتلقي العلاج هناك ومن ثم عاد إلى مدينة سرت بعد شفائه من الإصابة، ثم تلقي دورات شرعية وإرهابية على يد أكبر قادة التنظيم بسرت.وأكد أن هذا الإرهابي تربطه علاقة قوية مع أمير تنظيم داعش في ليبيا أبومعاذ العراقي الذي قتل في مدينة سبها إثر عملية عسكرية قام بها الجيش الوطني الليبي في شهر سبتمبر العام الماضي وقتل معه قادة من تنظيم داعش بعد ما أصبح والي تنظيم داعش في شمال أفريقيا.وتابع: عاد محمد ميلود إلى مدينة اوباري إثر هزيمة التنظيم في مدينة سرت حيث قام بتشكيل خلية إرهابية بمدينة اوباري وقام بعمليات إرهابية منها خطف أربع مهندسين ايطاليين في سنة 2016، وطالب بفدية تقدر بـ 4 ملايين يورو مقابل إطلاق سراحهم وقد تمت الصفقة واستلم محمد ميلود أبو عمر التارقي القيمة المتفق عليها.وأشار البيان إلى أنه في عام 2019 اجتمع محمد ميلود مع مهدي دنقو ابو البركات في مدينة اوباري ثم ذهب إلى مدينة مرزق للقاء ابو معاذ العراقي والتنسيق لعمليات عسكرية في الجنوب الغربي.ونوه بأن لديه علاقة مع ابو الوليد الصحراوي آمر تنظيم داعش في مالي والنيجر.وختم البيان بالقول "وبفضل الله وثم فضل جنود القيادة العامة البواسل أصبح هذا الإرهابي الخطير في قبضة القوات المسلحة العربية الليبية".