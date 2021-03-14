رامي الريس لـ«الدستور»: لبنان يعول على روسيا وفرنسا في إنقاذه

قال رامي الريس مستشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، إن اللبنانيين يعولون على الدور الروسي والفرنسي لمحاولة إنقاذ لبنان من الانهيار الذي يسير إليه بخطي ثابتة.وأضاف الريس، في تصريحاته لـ«الدستور»: "التأخير الكبير في تشكيل الحكومة الجديدة، التي يمكن أن يكون لديها مسؤولية لمنع التدهور، يمنع إعادة فتح النقاش مع صندوق النقد الدولي، واتخاذ الإجراءات الإصلاحية والخطوات الضرورية لإعادة الاعتبار للعملة الوطنية التي فقدت الكثير من قدرتها الشرائية ومن قيمتها الفعلية".وأكد الريس أن موسكو تتمتع بعلاقات جيدة مع مختلف الأطراف اللبنانية وتتمتع بثقة على المستوي الدولي وعلى صعيد الشرق الأوسط وبالتالي ننتظر لنري مصير هذا الحرك والي أين سيؤدي، نظرًا لأن الوضع في لبنان صعب للغاية.