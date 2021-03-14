محمد رمضان: تصوير «موسى» مستمر.. وأعد الجمهور بوجبة درامية قوية

أكد النجم محمد رمضان، أنه يواصل تصوير مشاهده في مسلسل "موسى"، والذي يظهر به في السباق الرمضاني المقبل ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم.وقال "رمضان" لـ"الدستور"، إنه يعود بعمل مختلف عن كل ما سبق من الأعمال الدرامية التي تقدم للجمهور.وأوضح أنه سعيد بالتعاون مع المؤلف ناصر عبدالرحمن والمخرج محمد سلامة في المسلسل، موضحا أن الجميع يتكاتف من أجل تقديم وجبة درامية قوية في رمضان 2021.ومسلسل موسى يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين والفنانات وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.وكان "رمضان" قد أصيب خلال الساعات الماضية بحروق في ظهره، في انفجار ألعاب نارية مستخدمة في تصوير أحد الإعلانات.