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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع طفل في انقلاب «توك توك» بالدقهلية

الأحد 14/مارس/2021 - 05:01 م
مصرع طفل
مصرع طفل
عمرو الحوتى
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لقى طفل مصرعه في انقلاب توك توك على الطريق الفرعي "اليوسفية - الطلمبات" مركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمركز شرطة بني عبيد من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على الطريق الفرعى الرابط بين قريتي (اليوسفية -الطلمبات ) أمام قرية اليوسفية دائرة مركز بني عبيد.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه حال سير التوك توك رقم (دب هـ ٨٣٥٦ ) قيادة المدعو سعيد سامح سعد الششتاوی، ٤٥ سنة، سائق توك توك، مقيم عزبة 15 دائرة مركز بني عبيد باتجاه الطلمبات، وبمكان الحادث اختل مقود القيادة بيده ما أدى لانحرافه وانقلابه على جانب الطريق.

نجم عن الحادث وفاة مرافق قائد التوك توك الطفل "محمد أحمد دسوقي"،۱۰ سنوات، تلميذ، مقيم بذات العزبة وإصابة قائد التوك توك بسحجات بالرأس وتم نقل جثمان المتوفى والمصاب إلى مستشفى بني عبيد المركزي بسؤال قائد التوك توك ووالدة المتوفي ف. ب.ع،۳۰ سنة، ربة منزل، مقيمة بذات العزبة أيدا مضمون الفحص ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم ١٠٤٩ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز بني عبيد، وجاري استكمال الفحص والعرض علي النيابة العامة.

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