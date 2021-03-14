سائق يحرر محضرًا ضد طالب يتهمه بانتهاك عرض نجله بالدقهلية

حرر سائق محضرًا بقسم ميت سلسيل بالدقهلية اتهم فيه طالب بالمرحلة الإعدادية باستدراج نجله الطالب بالصف الأول الإعدادي، بأحد الشوارع الجانبيه بقرية الكفر الجديد حال عودته من محل "حلاقة"، وهتك عرضه.وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة ميت سلسيل من المدعو "م.ص.م" ٤١ عامًا، سائق، مقيم قرية الكفر الجديد دائرة المركز وبرفقته نجله المدعو "ي" ۱۳ عاما، طالب بالصف الأول الإعدادي، مقيم بذات القرية، بتضرره من المدعو "ع.ع.ف" ١٥ عامًا، طالب بذات المدرسة، ومقيم بذات القرية؛ لقيامه باستدراج نجله إلى إحدى الشوارع الجانبية حال عودته من أحد محلات الحلاقة بالقرية، وهتك عرضه.وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أنكر ما نسب إليه.تحرر عن ذلك المحضر رقم ٣٤٨ لسنة ٢٠٢١ إداري مركز ميت سلسيل وجارٍ استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.