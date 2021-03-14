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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المؤبد للمتهمين بهتك عرض طالبة بالإسكندرية

الأحد 14/مارس/2021 - 04:50 م
محكمة
محكمة
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم، رئيس المحكمة، بمعاقبة كل من عامل بمزرعة، ونجار، وبائع خضار، بالسجن المؤبد، بعد اتهامهم بخطف وهتك عرض المجني عليها طالبة بالقوة تحت تهديد السلاح، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين محمد هيثم عزت مزيد، ومحمود سلامة شرف الدين، وأمانة سر عادل عزت ومصطفى أبو يسر.

ترجع أحداث القضية رقم 13541 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور القسم يفيد قيام 3 أشخاص بخطف طالبة وهتك عرضها بالقوة بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه ثان، حال استقلال المجني عليها ر.ر.ال، 16 سنة، طالبة، "توك توك" قيادة المتهم ح.م.خ، 25 سنة، عامل بمزرعة، فوجئت بالمتهمين ص.م.ب، 36 سنة، نجار، وم.م.خ، 29 سنة، بائع خضار، مشهرين في وجهها أسلحة بيضاء وقاموا بخطفها في أحدي العقارات النائية وقاموا بهتك عرضها وتناوب عليها المتهمين الأول والثاني حال وجود المتهم الثالث بمكان الواقعة.

وكشف تقرير الطب الشرعي للمجني عليها وجود إصابات عديدة بجسدها فتم تحرير محضر بالواقعة وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

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