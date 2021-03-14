رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المكسيك: إعطاء 4.01 مليون جرعة من لقاح كورونا

الأحد 14/مارس/2021 - 06:22 م
كورونا في المكسيك
كورونا في المكسيك
وكالات
طباعة
بلغ إجمالي عدد جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا التي تم تلقيح الأشخاص بها في المكسيك حتى الآن 01ر4 مليون جرعة، بحسب بيانات وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في البلاد بـ 181 ألفا و890 جرعة يوميا.

وعلى أساس هذا المعدل، من المتوقع أن يستغرق الأمر عامين وتسعة أشهر لتطعيم 75 فى المئة من السكان، وبدأت حملة التطعيم في البلاد قبل نحو 12 أسبوعا في البلاد.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المكسيك 16ر2 مليون إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات 194 ألفا و490 حالة، ومضى حاليا عام واحد وأسبوعان على تسجيل أول إصابة بالفيروس في المكسيك.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي مسائل تقديرية، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

خاص| آخر مستجدات مفاوضات الزمالك مع ساسي لتجديد عقده

قرار جمهورى بشأن بعض التعيينات والتنقلات فى الوظائف القضائية

حريق هائل فى أحد المبانى السكنية بالنهضة (فيديو)

السيسى يوجه بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى بقروض تصل لـ30 عاما وبفائدة 3%

الصور

image description

استكمال خطة الرصف وتوصيل الصرف الصحى بمركز القوصية

image description

محافظ أسيوط ووكيل الصحة يناقشان توزيع لقاح كورونا بالمراكز الصحية

image description

قرار جمهورى بتجديد تعيين «نوبى» عميدًا لهندسة أسيوط

image description

جامعة أسيوط تعقد اجتماعها الأول لمجلس إدارة مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة

image description

حقوق الإنسان بأسيوط تنظم ندوة لتكريم المرأة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يوجه بزيادة تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة بـ117 مليار جنيه

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

قرار جمهورى بشأن بعض التعيينات والتنقلات فى الوظائف القضائية

السيسى يوجه بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى بقروض تصل لـ30 عاما وبفائدة 3%

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

موعد بداية فصل الربيع 2021 في مصر

تردد قناة MBC2 المفتوحة الجديدة 2021

لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي المرحلة الثانية| بالخطوات

وفاة أسطورة الملاكمة مارفيلوس مارفن هاجلر

أيام زمان

«احترف أدوار الشر».. حكاية الطفل عاطف مكرم مع السينما

«لا تتحدث في التليفون».. حكاية الزواج الذي سبب أزمة لميرفت أمين

«أحب دائمًا أن أكون في حالة حب».. عمر الشريف يعترف

«هرب من غرفة العمليات».. حكاية عبد السلام النابلسي مع المرض

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الإحم والدستور
د.أحمد الخميسى
دينيس سميث.. الأجندة الخفية للعولمة
ماجد حبته
الإيد الممدودة
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
المزيد

الثقافة

حسن شرارة بقبة الغوري.. الأحد

عودة المعارض والمهرجانات والأنشطة الثقافية والفنية بالأماكن المفتوحة

البابا تواضروس يرسل خطاب شكر لهيئة قصور الثقافة لإصدار مطوية «اعرف بلدك»

المؤرخ محمد عفيفي يكشف تفاصيل أولى رواياته «يعقوب»