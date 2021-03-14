إكليريكية القديس لاون للأقباط الكاثوليك تنظم ندوة بعنوان «الكاهن معلم»

نظم عدد آباء قسم اللاهوت بالكلية الإكليريكية للقديس لاون للأقباط الكاثوليكية من بينهم الأب إبرام ماهر، والأب موسى كامل ندوة تكوينيّة تحت عنوان "الكاهن: معلِّم- مقدِّس- مدبِّر"، بدير سانت كاترين الفرنسيسكانيّ، في إطار التكوين الخاص لإكليريكي قسم اللاهوت.وشارك في الندوة الأب ميشيل شفيق راعي كنيسة غيط العنب متحدثاُ عن "الكاهن مدبِّر"، تلاه الأنبا باخوم النائب البطريركيّ للإيبارشيّة البرطريركيّة متحدثاُ عن وثيقة "الإرشاد الرسولي أعطيكم رعاة".كما ألقى الأب أنطوان توفيق الفرنسيسكانيّ كلمة روحية خلال فعاليات الندوة عن "الكاهن معلّم"، ثم تلاه الأب فرنسيس بركيماير اليسوعيّ متحدثاُ عن "الكاهن مقدِّس".