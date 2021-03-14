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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جنوب سيناء يلتقى وفدًا رفيع المستوى من بيلاروسيا بمطار شرم الشيخ

الأحد 14/مارس/2021 - 06:19 م
مطار شرم الشيخ
مطار شرم الشيخ
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التقى خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الأحد، مع وفد رفيع المستوى يمثل وزارة السياحة والنقل والرياضة والطيران من بيلاروسيا قبل سفرهم إلى القاهرة، لعقد لقاءات مع الجانب المصري وإقامة ورش عمل ثم العودة مرة أخرى إلى شرم الشيخ خلال أيام قليلة.
ورحب المحافظ بالوفد ووجه لهم الدعوة لحضور احتفالات محافظة جنوب سيناء بعيدها القومى 19 مارس الجارى، مشيرا إلى أن الوفد كان في زيارة إلى شرم الشيخ، شملت الاطمئنان على الإجراءات الاحترازية المتبعة بمطار شرم الشيخ الدولي.. فضلًا على عقد بعض اللقاءات مع المسئولين عن السياحة فى شرم الشيخ والقاهرة، فى سبيل تنشيط السياحة بين مصر وبيلا روسيا.
من جانبه، قدم الدكتور إسلام نبيل مدير مكتب تنشيط السياحة بالمحافظة شكره للمحافظ لتقديم كل الدعم ولقاءاته المستمرة مع الوفود المختلفة، كما قدم الشكر لمدير مطار شرم الشيخ الدولي لتعاونه.
حضر اللقاء اللواء طيار نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ الدولي، والدكتور إسلام نبيل مدير مكتب تنشيط السياحة بشرم الشيخ.

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