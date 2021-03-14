إجراء أول تلقيح اصطناعي ونقل أجنة في الأغنام والماعز بمصر (صور)

أعلن مركز البحوث الزراعية إجراء تلقيح اصطناعي ونقل أجنة في الأغنام والماعز باستخدام منظار البطن الجراحي المتنقل وقسطرة روبرتسون المتوافقه مع المنظار وباستخدام قصيبات السائل منوي أو جنين مجمد لأول مرة بمصر.وقال بيان لمعهد التناسليات الحيوانية بمركز البحوث إنه اعتبر هذه الطريقة ملائمة وعملية سريعة للتطبيق داخل المزرعة، حيث تستغرق الحالة الواحدة للتلقيح أو نقل الأجنة أقل من 10 دقائق، ما يوفر الوقت والمجهود، كما أن الحالات التي يتم إجراء التلقيح أو نقل الأجنة لها تكون نسبة العشار منها مرتفعة بالمقارنة بالتلقيح عن طريقة عنق الرحم أو الطرق الجراحية التقليدية.وأضاف البيان أن هذه الطريقة تساهم في نشر التلقيح الاصطناعي ونقل وزراعة الأجنة في الأغنام والماعز وكذلك التحسين الوراثي وتهجين السلالات للمجترات الصغيرة الذي بدوره يؤدي لزياده معدلات إنتاج اللحوم والألبان ومن ثم زيادة ربح المربي.