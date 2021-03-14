رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موجة كورونا الثالثة تجتاح أوروبا

الأحد 14/مارس/2021 - 05:16 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
ذكرت صحيفة (جارديان) البريطانية اليوم الأحد، أن الموجة الثالثة من تفشي "كوفيد-19" تتقدم حاليا بشكل سريع في معظم أنحاء أوروبا، نتيجة لذلك شهد العديد من الدول التي تعثرت بسبب حملات التطعيم البطيئة، ارتفاعا حادا في معدلات العدوى وأعداد الحالات المصابة بكورونا.

وأوضحت الصحيفة - في تقرير عبر موقعها الإلكتروني - أن معدل الإصابة في الاتحاد الأوروبي وصل الآن إلى أعلى مستوى له منذ بداية فبراير الماضي، مع إلقاء اللوم على انتشار سلالات جديدة من فيروس كورونا على خلفية الزيادة الأخيرة.

وتستعد العديد من الدول الآن لفرض إجراءات إغلاق جديدة صارمة في الأيام القليلة المقبلة، على عكس المملكة المتحدة التي بدأت اتخاذ إجراءاتها ببطء متمثلة في إغلاق المتاجر والمدارس وحظر ممارسة الرياضة في ظل الموجة الحالية لتفشي كوفيد-19.

ولفتت الصحيفة إلى أن إيطاليا سجلت أكثر من 27 ألف حالة إصابة جديدة و380 حالة وفاة أمس الأول الجمعة، وصرح رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي بأنه "بعد أكثر من عام على بدء حالة الطوارئ الصحية، نواجه للأسف موجة جديدة من الإصابات، ذكرى ما حدث الربيع الماضي حية، وسنفعل كل شيء لمنع حدوثه مرة أخرى".

ومن المقرر أن يتم غدًا الإثنين، إغلاق معظم أنحاء إيطاليا ولن يسمح للأشخاص بمغادرة منازلهم إلا لأداء المهمات الأساسية، كما سيتم إغلاق معظم المتاجر إلى جانب المطاعم.

وأضافت الجارديان أن السلطات الفرنسية أبلغت عن حالة قاتمة مماثلة حيث وصف وزير الصحة أوليفييه فيران الوضع في منطقة باريس الكبرى بأنه متوتر ومثير للقلق، وكشف عن أن "كل 12 دقيقة ليلا ونهارا، يدخل فرنسي سرير العناية المركزة"، حيث فرض الرئيس الفرنسي ماكرون حظر تجول وقيود اجتماعية أخرى في عدة مناطق، ويضغط عليه العديد من الأطباء الآن لفرض إغلاق وطني على وجه السرعة.

كذلك الوضع في ألمانيا التي سجلت 12 ألفا و674 حالة إصابة جديدة بكورونا أمس السبت، مقارنة بـ3 آلاف و117 حالة عن الأسبوع الأسبق، الأمر المماثل في بولندا التي سجلت أيضا 17 ألفا و260 حالة خلال يوم الأربعاء الماضي والتي تعد النسبة الأعلى منذ شهر نوفمبر الماضي.

موضوعات متعلقة

«5 أشخاص اقتحموا شقتها».. تفاصيل مصرع سيدة السلام

رابط توزيع مناهج الأزهر الجديدة 2021 للترم الثاني

حريق هائل فى أحد المبانى السكنية بالنهضة (فيديو)

تفاصيل جديدة.. المتهمون عبثوا بمسرح جريمة «سيدة السلام» وحركوا الجثة

الصور

image description

استكمال خطة الرصف وتوصيل الصرف الصحى بمركز القوصية

image description

محافظ أسيوط ووكيل الصحة يناقشان توزيع لقاح كورونا بالمراكز الصحية

image description

قرار جمهورى بتجديد تعيين «نوبى» عميدًا لهندسة أسيوط

image description

جامعة أسيوط تعقد اجتماعها الأول لمجلس إدارة مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة

image description

حقوق الإنسان بأسيوط تنظم ندوة لتكريم المرأة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2021

قرار جمهورى بشأن بعض التعيينات والتنقلات فى الوظائف القضائية

زوجة شاكر عبدالحميد تكشف لـ«الدستور» تطورات حالته الصحية

تفاصيل جديدة عن رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

إنفوجراف

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

موعد بداية فصل الربيع 2021 في مصر

تردد قناة MBC2 المفتوحة الجديدة 2021

لينك الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي المرحلة الثانية| بالخطوات

وفاة أسطورة الملاكمة مارفيلوس مارفن هاجلر

أيام زمان

«احترف أدوار الشر».. حكاية الطفل عاطف مكرم مع السينما

«لا تتحدث في التليفون».. حكاية الزواج الذي سبب أزمة لميرفت أمين

«أحب دائمًا أن أكون في حالة حب».. عمر الشريف يعترف

«هرب من غرفة العمليات».. حكاية عبد السلام النابلسي مع المرض

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الإحم والدستور
د.أحمد الخميسى
دينيس سميث.. الأجندة الخفية للعولمة
ماجد حبته
الإيد الممدودة
صفوت البياضي
البيت المنقسم على ذاته.. يخرب
المزيد

الثقافة

عودة المعارض والمهرجانات والأنشطة الثقافية والفنية بالأماكن المفتوحة

البابا تواضروس يرسل خطاب شكر لهيئة قصور الثقافة لإصدار مطوية «اعرف بلدك»

«الأعلى للثقافة» ينظم مؤتمر «ثروت عكاشة.. فارس الثقافة المصرية»

وزيرة الثقافة ناعية رئيس أتيليه الإسكندرية: جمع بين العلم والإبداع