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الأحد 14 مارس 2021 الموافق 01 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«البكرى»: تطوير صناعة الغزل والنسيج إنجاز هام للدولة

الأحد 14/مارس/2021 - 05:36 م
الخبير الاقتصادي
الخبير الاقتصادي أحمد البكري
أسامة الشندويلي
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قال الخبير الاقتصادي أحمد البكري إن مصانع شركة مصر للغزل والنسيج المزمع إنشاؤها من قبل وزارة قطاع الأعمال العام والشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، الهدف منها التوسع في صناعة الغزل والنسيج في مصر.

وأضاف البكري في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الوزارة تستهدف تطوير صناعة القطن والغزل والنسيج في مصر لتحقيق استراتيجية الدولة في النهوض بصناعة القطن المصري ودعم وزيادة حجم التصدير إلى الخارج، حيث تم التخطيط لإحلال الماكينات المتهالكة المصانع الجديدة ووضع خطة استراتيجية لزيادة الطاقة الإنتاجية أضعاف الحجم الذي كان يتم إنتاجه سابقا.

وأشاد البكري بالتعاون مع الشركة الوطنية للمقاولات لتنفيذ مشروع مجمع كفر الدوار، مؤكدا أنه سيكون تعاون مثمر وستصبح تلك المصانع من أكبر مصانع الغزل والنسيج في مصر حيث تضم المصانع صناعة متكاملة لكل ما يحتاجه إنتاج الغزل والنسيج من صباغة وتجهيز وتفصيل.

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