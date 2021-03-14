أمير الكويت يغادر أمريكا متوجهًا لأوروبا بعد إجراء فحوص طبية

غادر أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مساء الیوم الأحد، الولایات المتحدة الأمریكیة متوجھًا إلى أوروبا في زیارة خاصة بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبیة المعتادة في مدینة نیویورك، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".وكان في وداع الأمير، سفیر دولة الكویت لدى الولایات المتحدة الأمریكیة الشیخ سالم عبدالله الجابر الصباح، والمندوب الدائم لدولة الكویت لدى الأمم المتحدة السفیر منصور عیاد العتیبي، وقنصل عام دولة الكویت لدى مدینة نیویورك حمد علي الھزیم، وأعضاء السفارة الكويتية.