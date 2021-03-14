مصر تشارك في الاجتماع الأول للذكاء الاصطناعي غدًا

تشارك مصر، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الاجتماع الأول للفريق المتخصص بشأن الذكاء الاصطناعي من أجل إدارة الكوارث الطبيعية، الذي ينظمه قطاع تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات يومي 16 و17 مارس عبر الإنترنت، وتسبق الاجتماع ورشة عمل عبر الإنترنت حول الذكاء الاصطناعي لإدارة الكوارث الطبيعية، غدا الاثنين 15 مارس.وتتمثل مهمة الفريق الأساسية في الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مجال إدارة الكوارث الطبيعية لوضع الأساس لأفضل الممارسات في استخدام الذكاء الاصطناعي لدعم جمع البيانات ومعالجتها وتحسين وضع النماذج عبر المقاييس المكانية الزمانية وتوفير اتصالات فعالة. ولتحقيق هذه الأهداف سيجمع الفريق المتخصص بين العديد من أصحاب المصلحة والخبراء لاستكمال جهود الاتحاد الدولي للاتصالات في هذا المجال.وسيقوم الفريق أيضًا بإعداد خارطة طريق بشأن أنشطة الذكاء الاصطناعي لإدارة الكوارث الطبيعية ووضع قائمة بأصحاب المصلحة والخبراء واستضافة ورش عمل واجتماعات وإعداد تقارير فنية ومواد تعليمية تُسلط الضوء على أفضل الممارسات وتحدد التوجهات المستقبلية الممكنة لمجال الدراسة الناشئ هذا.وتشمل أهداف الاجتماع الأول مناقشة مجالات العمل ذات الأولوية والأثر المتوقع للعمل، وتعيين أعضاء إدارة الفريق المتخصص، بمن فيهم نواب الرئيس، والاتفاق على خارطة طريق الفريق بشأن النواتج المتوقعة، وتحديد الجداول الزمنية، ونطاقات العمل والمحررين وإسناد المسؤوليات إلى مختلف الأفرقة الفرعية، والاتفاق على خطط اجتماعات الفريق المقبلة، بما في ذلك تواتر الاجتماعات، واستعراض المساهمات الخطية والتحديد الأولي للنواتج.جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للاتصالات تأسس في عام 1865 وهو أحد أهم وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويضم 191 دولة عضو وأكثر من 700 عضو وشريك من قطاعات مختلفة. ويتمثل دور الاتحاد في تهيئة الأجواء لتحقيق النمو والتنمية المستدامة في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات على مستوى العالم.